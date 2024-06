Le Pass Warner devient Max sur Prime Video, voici tout ce qu’il faut savoir sur le nouveau service de streaming

Max, la plateforme de streaming de la Warner Bros. Discovery, débarque enfin en France ce 11 juin 2024. Le service viendra remplacer une formule déjà existante, à savoir le Pass Warner disponible via Amazon Prime Video. Prix, inscriptions, contenus, on vous explique tout.

Après Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ ou encore Paramount+ et Universal+, le marché déjà très encombré des plateformes de streaming va accueillir un autre concurrent ce 11 juin 2024. En effet, Max va officiellement faire son entrée sur le territoire français ce mardi.

C'est quoi Max ?

Il s'agit de la plateforme de la Warner Bros. Discovery, précédemment connue sous le nom d'HBO Max. Rappelons que les utilisateurs français n'ont jamais pu profiter des services d'HBO Max, la faute à des retards occasionnés par les différents partenariats signés entre le studio américain et ses distributeurs, sans oublier certaines spécificités hexagonales comme la chronologie des médias.

Finalement, le géant du divertissement a choisi en 2023 de proposer ses films et séries en France via un accord passé avec Amazon Prime Video. C'est le fameux Pass Warner, accessible dans les abonnements supplémentaires via Prime Video.

Avec l'arrivée officielle de Max sur notre territoire, le Pass Warner disparaît définitivement. La nouvelle a été confirmée sur X sur le compte de Prime Video France.

Comment ça se passe pour les abonnés au Pass Warner ?

Concrètement, que va-t-il arriver aux abonnés du Pass Warner ? Comme l'explique Prime Video sur le réseau social, “votre abonnement deviendra automatiquement un abonnement Max au 11 juin sans changement de prix”. En d'autres termes, le tarif reste inchangé, à savoir 9,99 € par mois. Notez que vous pourrez profiter d'un petit bonus appréciable, puisque Eurosport sera offert sans coût additionnel jusqu'au 11 décembre 2024.

Concernant les abonnés au Pass Warner ET au Pass Ligue 1, votre abonnement sera désormais regroupé dans l'abonnement Max. Mine de rien, ce changement sera bénéfique pour votre porte-monnaie. En effet, il ne sera plus nécessaire de payer les 17,99 €/mois demandés pour les deux formules. L'abonnement Max à 9,99 € les intègre toutes les deux.

Les différents tarifs de Max

A l'image de Netflix ou Disney+, Max proposera plusieurs formules adaptées aux besoins des utilisateurs :

Max Basic avec pub : 5,99 €/mois

Max Standard : 9,99 €/mois

Max Premium : 13,99 €/mois

Voyons ensuite dans le détail ce que contiennent ces formules. Concernant Max Basic avec pub, on se retrouvera avec une offre similaire à celle lancée par Netflix et Disney+ il y a quelques mois. Cet abonnement est le moins cher, mais il faudra en contrepartie supporter des pages de publicités durant son visionnage. La définition d'image se limitera à du Full HD.

Max Standard s'imposera comme l'expérience classique. En d'autres termes, pas de publicités, deux appareils accessibles en même temps et toujours du Full HD en définition d'image. Notez toutefois que cette offre vous permettra d'accéder aux chaînes du groupe comme Boomerang, Cartoon Network, CNN International, Discovery Channel ou encore TCM et TCM Cinema pour ne citer qu'elles. Il sera également possible de télécharger jusqu'à 30 programmes pour les regarder sans connexion internet.

Enfin, Max Premium se présentera comme l'abonnement le plus complet : pas de pubs, 4 écrans en même temps, du Full HD et de la 4K (selon les contenus) et la prise en charge du Dolby Atmos. Les chaînes précédemment citées sont également incluses tandis que la limite de contenus téléchargeables passe à 100. Pour les amateurs de retransmissions sportives, il sera possible d'accéder au bouquet Eurosport via toutes les offres contre 5 € par mois supplémentaires.

Où s'abonner à Max ?

Si vous n'êtes pas abonné au Pass Warner, rien ne vous empêche évidemment de souscrire à Max par d'autres biais dès ce 11 juin 2024. La méthode la plus simple reste de passer par le site officiel de Max. Les inscriptions seront ouvertes dès ce mardi sur le portail Web de la plateforme. Les utilisateurs peuvent également s'abonner directement via l'application mobile dédiée sur iOS et Android (smartphone, tablette, box TV, TV connectée, etc.).

Notez que Canal+ compte également intégrer Max dans certaines de ses offres, le tout sans surcoût. Ainsi, les abonnés aux packs Canal+ Ciné Series, Rat+ Ciné Series et Canal+ Friends & Family pourront accéder aux contenus de Max via l'appli MyCanal sans augmentation tarifaire.