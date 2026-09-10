French Days : NordVPN baisse ses prix jusqu’à 76% et offre 4 mois supplémentaires

NordVPN baisse ses prix pour les French Days de la rentrée. Ses abonnements font l’objet d’une réduction allant jusqu’à 76%, avec quatre mois supplémentaires offerts. La formule de base revient ainsi à seulement 3,37 € par mois au lieu de 11,59 €.

Profiter de cette offre de NordVPN

Les French Days continuent de battre leur plein et NordVPN ne compte pas rester en marge de l’événement. Le fournisseur propose jusqu’à 76% de réduction sur ses abonnements de deux ans, avec quatre mois supplémentaires offerts.

La formule Basique de NordVPN est proposée à 94,23 € pour les 28 premiers mois, soit 3,37 € par mois. Vous payez deux années et bénéficiez de quatre mois offerts, avec une réduction de 70%. Le montant de 94,23 € est réglé en une seule fois au moment de la commande. Cela permet ensuite d’utiliser le VPN pendant plus de deux ans sans rien payer de plus.

La formule Premium est la plus avantageuse, parce qu’elle inclut plusieurs options pratiques, mais aussi parce qu’elle bénéficie de la plus forte remise (76%). Elle est à 4,33 € au lieu de 18,29 € par mois, avec 4 mois offerts. NordVPN facture 121,23 € pour les 28 premiers mois.

dès 3.37€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 76% 3.37€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 70% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Jusqu’à 76% pour profiter du VPN, mais pas seulement

NordVPN, ce n’est pas seulement un VPN. L’outil inclut de nombreuses options supplémentaires, qui varient selon l’abonnement choisi. La formule Basique se concentre sur l’essentiel avec un VPN rapide et sécurisé, capable de protéger jusqu’à 10 appareils simultanément. L’application est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android et iOS, mais aussi sur plusieurs téléviseurs et appareils de streaming.

La formule Premium, qui bénéficie de la plus grosse réduction pendant cette promotion des French Days, propose en plus un antivirus de nouvelle génération. Elle surveille également les fuites de données pouvant contenir vos adresses e-mail, votre numéro de téléphone ou vos coordonnées bancaires. Un bloqueur de publicités et de traqueurs, un gestionnaire de mots de passe ainsi que 1 To de stockage dans le Cloud sont également inclus.

Et enfin, si vous voulez le meilleur sans compromis, il y a la formule Ultimate Max. Elle reprend toutes les protections de l’offre Premium et ajoute une adresse IP dédiée que vous êtes le seul à utiliser.

Pour revenir au VPN, il s’appuie sur les technologies les plus avancées du marché. Vous profitez notamment du protocole NordLynx, basé sur WireGuard. Il permet d’atteindre des débits élevés sans faire de compromis sur la sécurité, mais vous pouvez aussi choisir OpenVPN, IKEv2/IPSec ou encore NordWhisper, conçu pour fonctionner sur les réseaux qui bloquent ou limitent les VPN.

NordVPN possède également un vaste réseau : plus de 9 000 serveurs répartis dans 135 pays. Cela permet de mieux répartir la charge et donc d’améliorer les performances aux heures de pointe. Des serveurs spécialisés sont enfin disponibles pour le P2P, le Double VPN, Onion Over VPN ou encore l’obfuscation.