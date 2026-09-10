iPhone 18 Pro : une des meilleures nouveautés d’iOS 27 sera en fait payante

Apple a annoncé la fonctionnalité Handoff pour iOS 27 lors de l’annonce des iPhone 18 Pro. Permettant d’utiliser le même numéro de téléphone sur deux iPhone, elle ne sera pads disponible pour tout le monde immédiatement, et surtout pas gratuitement.

Apple a présenté hier ses nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Ces modèles seront livrés directement sous iOS 27, la prochaine mise à jour majeure du système. Outre une flopée de fonctionnalités d’IA (dont la plupart ne sont pas déployées en Europe), la marque à la pomme a présenté l’intégration d’une fonction bien utile : Handoff.

Avec Handoff, l’utilisateur peut associer un même numéro de téléphone à deux iPhone compatibles. Il ne faut pas confondre avec le Handoff déjà existant, qui permet de transférer une tâche en cours vers un autre appareil de l’écosystème Apple. Un iPhone est défini comme le dispositif principal et le second comme l’appareil compagnon. Cette option n’est disponible qu’à travers une eSIM, pas avec une carte SIM physique. Elle est très pratique pour ceux qui ont besoin de deux mobiles et qui souhaitent conserver le même numéro entre eux, ou qui veulent souscrire un seul forfait au lieu de deux par souci d’économie.

iPhone Handoff est payant et pas encore disponible en France

Mais il y a tout de même des problèmes à soulever. D’abord, il doit exister une prise en charge d’Handoff au niveau de l’opérateur. Pour l’instant, très peu d’entre eux sont compatibles avec cette nouveauté. Aux États-Unis, seul T-Mobile va proposer cette fonction dans un premier temps. En Europe, c’est Deutsche Telekom (maison-mère de T-Mobile) qui a la primeur, en Allemagne. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile n’ont pas été cités par Apple et n’ont pas communiqué à ce sujet pour l’instant. Étant donné qu’ils supportent tous l’eSIM et les options multi-SIM pour l’Apple Watch, on devrait y avoir droit à un moment en France, reste à savoir quand.

Autre grief, Handoff n’est absolument pas gratuit. Chez T-Mobile par exemple, l’option est proposée à 5 $ par mois. C’est plus avantageux que d’ouvrir une seconde ligne, mais on aurait pu espérer un geste. Peut-être que les opérateurs français l’inclueront sans surcoût à leurs forfaits haut de gamme, comme le Free Max.