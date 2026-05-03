NordVPN casse ses prix jusqu’à -77 % pour les French Days : il sera bientôt trop tard pour profiter de cette offre

NordVPN est en promotion jusqu'au 5 mai à l’occasion des French Days : jusqu'à 77 % de réduction sur ses différentes formules. Disponible à partir de 2,87 € par mois, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

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L'opération est valable du 29 avril au 5 mai 2026 inclus. Les réductions les plus importantes concernent l’abonnement de deux ans, avec un mois offert en bonus pour un total de 25 mois.

La formule Basique, qui couvre l'essentiel des besoins, passe ainsi à 2,87 €/mois, soit une réduction de 75 %. La formule Plus, qui intègre le gestionnaire de mots de passe NordPass, passe à 3,35 €/mois (-77 %). Enfin, la formule Ultime, la plus complète du catalogue, descend à 5,94 €/mois (-72 %), avec NordLocker et une assurance cyber-risques en prime.

Formule Basique : 2,87 € par mois au lieu de 11,59 € pendant 24 mois + 1 mois offert, soit 75 % de remise.

pendant 24 mois + 1 mois offert, soit 75 % de remise. NordVPN Plus : 3,35 € par mois au lieu de 14,99 € pendant 24 mois + 1 mois offert, soit 77 % de remise.

pendant 24 mois + 1 mois offert, soit 77 % de remise. NordVPN Ultime : 5,94 € par mois au lieu de 21,39 € pendant 24 mois + 1 mois offert, soit 72 % de remise.

Chaque abonnement est couvert par une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, ce qui laisse le temps de tester le service sans risque.

dès 2.87€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 2.87€/ mois Pendant 25 mois Souscrire - 56% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Rapide, complet et régulièrement audité : NordVPN coche toutes les cases

C’est l’un des VPN les plus complets du marché. L’application couvre de nombreuses fonctionnalités de cybersécurité, et ne se résume pas à masquer votre adresse IP.

La formule de base couvre déjà tout ce qu'on attend d'un bon VPN : chiffrement du trafic, protection sur les réseaux Wi-Fi publics, contournement des restrictions géographiques et accès à un vaste réseau de plus de 9 000 serveurs dans 135 pays. La charge est ainsi bien répartie, ce qui se traduit par des vitesses de connexion confortables, même aux heures de pointe.

NordVPN s’appuie sur plusieurs protocoles, mais principalement sur NordLynx, sa propre implémentation de WireGuard. Il est à la fois rapide et sécurisé. Vous pouvez également choisir d’autres protocoles solides, tels que IKEv2/IPsec, OpenVPN, ou encore NordWhisper, conçu pour les environnements réseau les plus restrictifs.

Pour ce qui concerne la confidentialité, la politique de non-conservation des logs de NordVPN est régulièrement auditée par des cabinets indépendants, ce qui renforce la confiance des utilisateurs dans un secteur où les promesses de confidentialité ne sont pas toujours tenues.

Enfin, plusieurs autres fonctionnalités que l’on ne retrouve pas sur les VPN classiques sont également proposées par NordVPN. C’est le cas du Dark Web Monitor, disponible à partir de la formule Plus, qui surveille les fuites de données et vous alerte quand vos informations sensibles ont été compromises.

La Protection Anti-menaces Pro quant à elle est un filtre actif contre les malwares, le phishing, les trackers et les publicités intrusives.