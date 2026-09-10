Switch 2 : Nintendo ajoute enfin le VRR en mode docké sur la TV, téléchargez la mise à jour

La dernière mise à jour du firmware de la Nintendo Switch 2 débloque enfin la fonction VRR en mode TV, quand la console est dockée.

Switch 2
Crédits : Phonandroid

C’est la fin d’un long feuilleton. Nintendo vient de déployer une mise à jour pour la Switch 2, qui fait passer le firmware de la console en version 23.0.0. La nouveauté la plus notable est l’intégration de la technologie VRR (fréquence de rafraîchissement variable) en mode TV. Jusqu’ici, celle-ci était seulement prise en charge en mode portable, et pas quand l’appareil était docké. Pour rappel, cette fonction essentielle dans l’industrie gaming permet la synchronisation automatique et en temps réel de la fréquence d’image affichée par l’écran et du nombre d’images par seconde calculé par le GPU, évitant des conflits entre les deux, pouvant causer des effets de déchirure de l’image.

Il est précisé qu’une mise à jour de la station d’accueil Nintendo Switch 2 est nécessaire pour activer cette fonctionnalité tant attendue. Pour rappel, Nintendo avait d’abord annoncé un support de la VRR en mode docké pour la Switch 2, avant de supprimer discrètement cette mention sur ses plateformes officielles. Quelques semaines après l’annonce officielle de la machine et le lancement des précommandes, l’éditeur avait finalement pris la parole et s’était excusé de l’absence de VRR et du couac de communication autour de celle-ci.

Nintendo Switch 2 : le support de la VRR arrive enfin en mode TV

On espérait toujours que la VRR finisse par arriver sur le mode TV de la Switch 2, tant elle est importante et devenue une fonction de base des équipements gaming de nos jours. En juillet dernier, une offre d’emploi publiée sur le site officiel de Nintendo nous apprenait que Big N était à la recherche d’un ingénieur spécialisé dans l’affichage, disposant de connaissances avancées sur les technologies HDR et VRR, relançant l’optimisme parmi les joueurs. Plus d’un an après sa sortie, c’est fait, la Switch 2 est enfin compatible VRR quand connectée à une TV.

La mise à jour apporte aussi le transfert complet de données (sauvegardes et captures d’écran incluses) entre deux consoles Nintendo Switch 2, la possibilité d’activer ou de désactiver le mode Boost portable dans le menu des paramètres rapides et diverses options dans GameChat.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Nothing Phone 3a Lite chute à 184 € seulement pour la fin des French Days, mais il va falloir faire vite

Les ventes flash des French Days se terminent lundi. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter. Vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques…

YouTube permet de verrouiller son compte sur TV, fini les indiscrétions en famille

YouTube continue de simplifier la vie des utilisateurs qui partagent une smart TV avec leurs proches. Le géant du streaming vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant de verrouiller son…

GTA 6 : les scalpers n’attendent même plus la rupture de stock pour revendre les manettes custom à prix d’or

Comme tout ce qui touche de près ou de loin à un produit un tant soit peu populaire, les scalpers se sont très vite intéressés aux nouvelles manettes spéciales GTA…

Le prochain traqueur de Samsung perdrait l’élément qui le rendait si pratique

Depuis 2023, Samsung n’a présenté aucun nouveau modèle pour remplacer son traqueur d’objets. Le géant sud-coréen s’apprêterait enfin à lancer le Galaxy SmartTag 3, dont des images officielles ont récemment…

Zendure dévoile à l’IFA 2026 un gestionnaire d’énergie domestique qui décide seul

À l’IFA 2026 de Berlin, Zendure a présenté un HEMS dit agentique : un gestionnaire d’énergie domestique qui arbitre à la place de l’habitant. Solaire, batterie, voiture électrique, pompe à…

Voici à quoi ressembleraient les tout premiers écouteurs à clip de Samsung

Jusqu’ici, Samsung n’a proposé que des écouteurs installés dans l’oreille. Le groupe sud-coréen pourrait bientôt abandonner cette habitude. Des images internes montreraient ses prochains Galaxy Buds On, un modèle ouvert…

Pas besoin de changer de TV pour profiter de l’Ambilight : ce ruban Philips Hue chute à moins de 110 € (-52%)

Le Philips Hue Play Gradient Lightstrip prolonge les couleurs affichées par votre téléviseur sur le mur situé derrière. Amazon baisse de moitié le prix de sa version adaptée aux écrans…

Roborock Qrevo S Pro : avec 200 € de remise, le puissant aspirateur robot passe à petit prix pour le French Days

Normalement en vente à 589 €, le Roborock Qrevo S Pro passe à petit prix pour le Black Friday. Alors qu’il est affiché à prix cassé à 404,99 € sur…

X-Men : le personnage d’Angel sera joué par un acteur vu dans The Boys et Scream 7

Nouveau venu au casting du prochain film Marvel mettant en scène les X-Men. C’est le personnage d’Angel qui trouve son acteur cette fois-ci. Il a été vu récemment dans la…

L’énergie noire évolue-t-elle ? Trente ans d’explosions d’étoiles apportent un nouvel indice

Depuis des milliards d’années, l’énergie noire rend l’expansion de l’Univers toujours plus rapide. Les chercheurs la croyaient constante. Un catalogue inédit de 2 884 supernovas alimente désormais les doutes. Déterminer…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.