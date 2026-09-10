Switch 2 : Nintendo ajoute enfin le VRR en mode docké sur la TV, téléchargez la mise à jour

La dernière mise à jour du firmware de la Nintendo Switch 2 débloque enfin la fonction VRR en mode TV, quand la console est dockée.

C’est la fin d’un long feuilleton. Nintendo vient de déployer une mise à jour pour la Switch 2, qui fait passer le firmware de la console en version 23.0.0. La nouveauté la plus notable est l’intégration de la technologie VRR (fréquence de rafraîchissement variable) en mode TV. Jusqu’ici, celle-ci était seulement prise en charge en mode portable, et pas quand l’appareil était docké. Pour rappel, cette fonction essentielle dans l’industrie gaming permet la synchronisation automatique et en temps réel de la fréquence d’image affichée par l’écran et du nombre d’images par seconde calculé par le GPU, évitant des conflits entre les deux, pouvant causer des effets de déchirure de l’image.

Il est précisé qu’une mise à jour de la station d’accueil Nintendo Switch 2 est nécessaire pour activer cette fonctionnalité tant attendue. Pour rappel, Nintendo avait d’abord annoncé un support de la VRR en mode docké pour la Switch 2, avant de supprimer discrètement cette mention sur ses plateformes officielles. Quelques semaines après l’annonce officielle de la machine et le lancement des précommandes, l’éditeur avait finalement pris la parole et s’était excusé de l’absence de VRR et du couac de communication autour de celle-ci.

Nintendo Switch 2 : le support de la VRR arrive enfin en mode TV

On espérait toujours que la VRR finisse par arriver sur le mode TV de la Switch 2, tant elle est importante et devenue une fonction de base des équipements gaming de nos jours. En juillet dernier, une offre d’emploi publiée sur le site officiel de Nintendo nous apprenait que Big N était à la recherche d’un ingénieur spécialisé dans l’affichage, disposant de connaissances avancées sur les technologies HDR et VRR, relançant l’optimisme parmi les joueurs. Plus d’un an après sa sortie, c’est fait, la Switch 2 est enfin compatible VRR quand connectée à une TV.

La mise à jour apporte aussi le transfert complet de données (sauvegardes et captures d’écran incluses) entre deux consoles Nintendo Switch 2, la possibilité d’activer ou de désactiver le mode Boost portable dans le menu des paramètres rapides et diverses options dans GameChat.