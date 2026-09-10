Même dans le meilleur scénario, le réchauffement grimperait jusqu’à 1,8 °C selon l’ONU

Août 2026 se hisse au niveau du mois le plus chaud jamais relevé sur Terre. Début septembre, l’ONU a publié un rapport selon lequel la barre de 1,5 °C prévue par l’Accord de Paris sera dépassée au cours des prochaines années. L’organisation compte désormais faire baisser le thermomètre une fois ce seuil franchi.

Crédit : 123RF

Depuis le printemps, les épisodes caniculaires se multiplient sur le Vieux Continent. Dès mai 2026, les records thermiques observés du Portugal jusqu’au Royaume-Uni laissaient déjà entrevoir une saison exceptionnelle. L’Europe de l’Ouest a finalement enregistré l’été le plus chaud depuis le début des relevés. À l’échelle du globe, la moyenne mesurée en août se situe 1,65 °C au-dessus du niveau préindustriel, d’après le service européen Copernicus.

Depuis des mois, les chercheurs tirent la sonnette d’alarme. En janvier, le bilan climatique établi par la NASA avait classé 2025 comme la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée. Adopté en 2015, l’Accord de Paris cherchait idéalement à maintenir la hausse des températures sous 1,5 °C. Cette cible semble maintenant hors d’atteinte. Début septembre, le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) a publié un rapport entièrement dédié à cette limite.

Le réchauffement climatique devrait dépasser 1,5 °C au cours des années à venir

D’après le communiqué du PNUE, la hausse des températures devrait franchir 1,5 °C, probablement dans les années qui viennent. Dans le scénario le plus favorable, le sommet atteindrait 1,8 °C par rapport à l’ère préindustrielle. Les autres projections anticipent généralement une valeur supérieure. Certaines vont même au-delà de 2 °C. Une fois la barre de 1,5 °C passée, toute fraction de degré supplémentaire augmenterait les dangers. Le document mentionne notamment la submersion de petits États insulaires et de villes côtières basses. António Guterres, secrétaire général de l’ONU, considère les canicules, incendies et inondations meurtrières observées cet été comme un aperçu des risques futurs.

Devant ce constat, le PNUE propose une trajectoire nommée « dépassement, pic puis déclin ». Celle-ci repose sur une baisse immédiate et durable des rejets de gaz à effet de serre, méthane compris. L’humanité devrait ensuite capter dans l’atmosphère davantage de CO₂ qu’elle n’en rejette, notamment grâce au reboisement. Cette capture doit accompagner l’effort de réduction sans jamais s’y substituer. Même si la planète revient sous 1,5 °C, certaines pertes resteront irréversibles. Plus cette période de surchauffe se prolongera, plus la fonte des grandes calottes glaciaires, le dépérissement de l’Amazonie et la perturbation des courants atlantiques chargés de réguler le climat deviendront probables.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Piratage : Canal+ s’allie à LaLiga pour lutter contre le streaming illégal

Canal+ et LaLiga signent un accord antipiratage visant à lutter contre le streaming illégal dans près de 50 pays. Les deux entités dénoncent un important manque à gagner causé par…

Le Nothing Phone 3a Lite chute à 184 € seulement pour la fin des French Days, mais il va falloir faire vite

Les ventes flash des French Days se terminent lundi. Il ne vous reste plus que quelques jours pour en profiter. Vous cherchez un smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques…

YouTube permet de verrouiller son compte sur TV, fini les indiscrétions en famille

YouTube continue de simplifier la vie des utilisateurs qui partagent une smart TV avec leurs proches. Le géant du streaming vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité permettant de verrouiller son…

GTA 6 : les scalpers n’attendent même plus la rupture de stock pour revendre les manettes custom à prix d’or

Comme tout ce qui touche de près ou de loin à un produit un tant soit peu populaire, les scalpers se sont très vite intéressés aux nouvelles manettes spéciales GTA…

Le prochain traqueur de Samsung perdrait l’élément qui le rendait si pratique

Depuis 2023, Samsung n’a présenté aucun nouveau modèle pour remplacer son traqueur d’objets. Le géant sud-coréen s’apprêterait enfin à lancer le Galaxy SmartTag 3, dont des images officielles ont récemment…

Zendure dévoile à l’IFA 2026 un gestionnaire d’énergie domestique qui décide seul

À l’IFA 2026 de Berlin, Zendure a présenté un HEMS dit agentique : un gestionnaire d’énergie domestique qui arbitre à la place de l’habitant. Solaire, batterie, voiture électrique, pompe à…

Voici à quoi ressembleraient les tout premiers écouteurs à clip de Samsung

Jusqu’ici, Samsung n’a proposé que des écouteurs installés dans l’oreille. Le groupe sud-coréen pourrait bientôt abandonner cette habitude. Des images internes montreraient ses prochains Galaxy Buds On, un modèle ouvert…

Pas besoin de changer de TV pour profiter de l’Ambilight : ce ruban Philips Hue chute à moins de 110 € (-52%)

Le Philips Hue Play Gradient Lightstrip prolonge les couleurs affichées par votre téléviseur sur le mur situé derrière. Amazon baisse de moitié le prix de sa version adaptée aux écrans…

Roborock Qrevo S Pro : avec 200 € de remise, le puissant aspirateur robot passe à petit prix pour le French Days

Normalement en vente à 589 €, le Roborock Qrevo S Pro passe à petit prix pour le Black Friday. Alors qu’il est affiché à prix cassé à 404,99 € sur…

X-Men : le personnage d’Angel sera joué par un acteur vu dans The Boys et Scream 7

Nouveau venu au casting du prochain film Marvel mettant en scène les X-Men. C’est le personnage d’Angel qui trouve son acteur cette fois-ci. Il a été vu récemment dans la…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.