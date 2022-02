Avis NordVPN : prix, sécurité, vitesse, fonctions, on vous dit tout

Nous avons testé NordVPN pour vous donner notre avis sur ce service dont la principale promesse est de sécuriser son trafic internet, mais aussi d'accéder à des contenus géo-restreints, et ce en conservant une certaine rapidité de la connexion. Sécurité, débits, interface, fonctionnalités, voici ce que l'on pense de NordVPN.

NordVPN est l'une des plateformes de VPN les plus connues. Il faut dire que son éditeur n'a pas lésiné sur les moyens publicitaires afin de faire connaître le service à travers les médias et les influenceurs. Mais alors qu'il faut toujours se méfier lorsque l'on se fait ainsi démarcher, NordVPN a aussi la réputation de faire partie des meilleurs VPN du marché, et ce depuis des années. Nous avons voulu vérifier si ce statut est mérité, découvrez ci-dessous notre retour d'expérience.

Combien coûte NordVPN ?

Comme chez la majorité de ses concurrents, le prix de NordVPN évolue en fonction de la formule d'abonnement choisie. Toutes les offres fournissent exactement le même service, mais plus vous souscrivez sur une longue période, plus le tarif au mois est bas. L'abonnement de deux ans est facturé 83,76 euros, soit 3,49 euros par mois. Celui d'un an coûte 52,68 euros, soit 4,39 euros mensuels. Enfin, l'abonnement au mois est proposé à 10,49 euros. La différence de prix est donc très conséquente, avec une option très attractive à moins de 3 euros par mois en cas d'engagement sur deux ans.

S'ajoute à ces tarifs l'application de la TVA, qui s'élève à 20% en France. C'est à l'utilisateur de choisir le pays pour lequel il souhaite payer la TVA, et NordVPN ne vérifie pas cette information. Certains pays ou certains états des États-Unis ne prennent pas de TVA. Le paiement peut s'effectuer via une grande variété de modes paiement : carte de débit ou crédit, Google Pay, AmazonPay, Sofort ou cryptomonnaie. Dans ce dernier cas, la transaction est assurée par la plateforme CoinPayments, qui prend en charge Bitcoin, Ethereum et Ripple. Le prix affiché est valable pour la période souscrite. Ensuite, votre abonnement est automatiquement reconduit si vous ne l'annulez pas, au tarif en vigueur à ce moment-là.

NordVPN peut aussi être souscrit avec une option NordPass Premium à 1,39 euro par mois. Il s'agit d'un gestionnaire de mots de passe qui génère des mots de passe forts pour vos différents comptes, avec synchronisation automatique entre les appareils et pléthore d'autres fonctionnalités. NordLocker Premium est quant à lui une solution cloud sécurisée pour stocker ses fichiers en ligne jusqu'à 10 Go, là encore à 1,39 euro par mois.

NordVPN présente une politique de garantie de remboursement de 30 jours du paiement initial. Si vous n'êtes pas satisfait du service, vous avez donc l'opportunité de récupérer tout votre argent si vous en faites la demande rapidement. Si vous êtes passé par l'App Store d'Apple pour souscrire au service, NordVPN ne sera pas en mesure de vous rembourser directement. Vous pourrez par contre demander un remboursement depuis le magasin d'applications.

Concrètement, vous devez d'abord résilier votre abonnement en cours. Rappelons que, quelle que soit la durée d'engagement que vous choisissez (un mois, un an, deux ans), votre abonnement est reconduit automatiquement à la fin de la période. Il faut donc commencer par le suspendre. Pour ce faire, connectez-vous à votre compte sur un navigateur et accédez à l'onglet “Facturation”. Rendez-vous ensuite dans la section “Abonnements” puis cliquez sur les trois petits points du menu sandwich en bas de l'historique des transactions. Sélectionnez alors “Annuler le renouvellement automatique”. Confirmez la procédure en choisissant à nouveau “Annuler le renouvellement automatique” lors des deux étapes suivantes qui vous incitent à conserver le renouvellement automatique. Vous recevez finalement un mail avec un lien d'activation qui permet enfin de résilier l'abonnement à NordVPN.

Cette opération réalisée, vous pouvez maintenant demander un remboursement si vous avez souscrit il y a moins de 30 jours. Pour cela, il n'y a cette fois pas de démarche à accomplir en totale autonomie, il faut contacter le service client. Dirigez-vous donc dans la rubrique “Nous contacter” du site puis choisissez le moyen de contact que vous préférez entre l'email et le live chat. Nous conseillons ce dernier pour plus de réactivité. On vous demande quel est le sujet de votre requête, expliquez que vous souhaitez obtenir un remboursement (n'importe quelle raison est suffisante pour être acceptée), confirmez votre volonté de mettre fin à votre abonnement en cours et d'être remboursé. Vous récupérerez alors rapidement votre argent, le délai pouvant varier en fonction de votre méthode de paiement.

Un VPN, c'est quoi ? Et à quoi sert NordVPN ?

Nous vous expliquons en détail ce qu'est et à quoi sert un VPN dans un article dédié, mais si vous préférez la version courte, sachez qu'un Virtual Private Network (VPN) est un intermédiaire qui fait transiter votre trafic internet par un serveur privé avant d'être redirigé vers le serveur cible. Cette manipulation permet de naviguer de manière plus confidentielle et de protéger ses données, de tromper votre fournisseur d'accès à internet ou encore de faire croire que vous êtes à une localisation géographique différente.

NordVPN permet de chiffrer son trafic internet, de dissimuler son adresse IP, de renforcer son anonymat sur internet et d'accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans la région où vous vous trouvez.

Sur quels appareils NordVPN est-il disponible ?

NordVPN est disponible sous la forme d'une application sur les ordinateurs sous Windows, Linux et macOS, ainsi que sur les smartphones et tablettes tournant sous Android, iOS et iPadOS. Il existe aussi des extensions pour les navigateurs suivants : Google Chrome, Mozilla Firefox et Microsoft Edge. Certains routeurs et équipements réseau peuvent également installer NordVPN, ce qui permet alors d'en profiter sur l'ensemble de ses objets connectés, comme les consoles de jeu, les Smart TV, les box et sticks TV, sur Raspeberry Pi ou encore Chromebook.

Sur combien d'appareils peut être installé NordVPN avec un seul compte ?

Un compte NordVPN donne droit de gérer jusqu'à six appareils à la fois. Une quantité suffisante pour couvrir l'ensemble de ses terminaux lorsque l'on est seul, mais qui peut s'avérer limitée dans le cadre d'une utilisation en famille. Une solution est alors d'utiliser NordVPN directement au niveau du routeur du réseau domestique. Dans ce cas de figure, vous pouvez protéger tous les appareils du domicile en utilisant votre compte sur une unique unité matérielle : le routeur. Vous pouvez donc ensuite installer NordVPN sur cinq autres appareils de votre choix, notamment les terminaux mobiles, afin de rester protéger même lorsque se connecte à internet par d'autres moyens que son réseau domestique.

À combien de serveurs peut-on accéder avec NordVPN ?

NordVPN dispose d'un réseau d'environ 5280 serveurs répartis entre 60 pays de tous les continents. Leur répartition est par contre très inégale, avec un grand nombre de serveurs situés en Amérique du Nord et surtout en Europe, mais très peu de choix en Afrique ou en Asie centrale.

À elle seule, la France accueille plus de 230 serveurs NordVPN, qui permettent d'obtenir une adresse IP située à Paris ou à Marseille selon le serveur. En Europe, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont mieux pourvus. Dans le monde, le pays le plus représenté est sans surprise les États-Unis, qui recensent plus de 1970 serveurs distribués sur un total de 7 états et 15 villes.

Quelles différences entre les serveurs NordVPN ?

Tous les serveurs dont dispose NordVPN chiffrent le trafic internet et remplacent l'adresse IP, mais certains bénéficient de fonctionnalités additionnelles. En fonction de vos besoins, il est donc parfois nécessaire de choisir avec attention le serveur auquel vous vous connectez. Certains serveurs sont par exemple optimisés peer-to-peer afin d'améliorer le partage de fichiers. D'autres sont obfusqués, c'est-à-dire qu'ils brouillent les données dans le but d'empêcher d'être bloqué dans les pays qui imposent de fortes restrictions sur internet, comme la Chine.

Des serveurs sont aussi compatibles avec la fonctionnalité de double VPN, qui permet de faire passer votre trafic internet par non pas un, mais deux serveurs NordVPN, avec donc deux processus de chiffrement et plus de difficultés pour remonter jusqu'à vous. NordVPN donne la possibilité d'acheter sa propre IP dédiée, mais cette option ne fonctionne qu'avec une sélection de serveurs. Enfin, quelques serveurs proposent la solution Onion Over VPN, qui offre le routage par l’intermédiaire du réseau Onion (utilisé entre autres par le navigateur Tor).

Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, HBO Max : peut-on accéder à des contenus géo-bloqués avec NordVPN ?

Au-delà de la sécurité, l'une des promesses de NordVPN est d'accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans le pays dans lequel l'on vit ou l'on voyage. Hors de France, les directs et replays des chaînes TV françaises sont bloquées : TF1, M6, France TV, Canal+… Certaines plateformes de SVOD sont également soumises à de telles restrictions, comme OCS ou ADN. En se connectant à un serveur NordVPN situé en France, il est possible de tromper les plateformes en leur faisant croire que l'on se trouve dans l'hexagone, et ainsi accéder aux contenus géo-bloqués.

Au contraire, il est possible depuis la France d'accéder à des contenus qui devraient être exclusifs à une région donnée. Vous pouvez ainsi regarder la télévision étrangère, ou encore profiter du catalogue des services de SVOD d'autres pays. Netflix États-Unis est très prisé pour la richesse de son catalogue, NordVPN permet d'y accéder. Idem pour Amazon Prime Video et Disney+. Certaines vidéos YouTube sont aussi géo-restreintes, une limite qui n'existe plus avec le VPN. Pour HBO Max, la situation est quelque peu différente, car l'application n'est officiellement pas disponible en France pour le moment et de ce fait, celle-ci n'accepte pas les cartes bancaires françaises pour la souscription. HBO Max peut donc être débloqué, mais il faut se munir d'un moyen de paiement autorisé pour s'abonner.

Lors de nos essais, nous avons pu constater une levée quasi systématique des restrictions d'accès à caractère géographiques en utilisant NordVPN. Quelquefois, les plateformes détectent l'utilisation d'un VPN et bloquent le contenu, mais cela reste très rare. Et un petit changement de serveur a toujours suffi à tromper les services concernés. Nous avons par exemple pu lancer le film The Tomorrow War sur Amazon Prime Video en nous connectant à un serveur VPN situé aux États-Unis, alors qu'il est indisponible en France.

NordVPN peut également être utilisé pour payer moins cher des abonnements de services ou des jeux vidéo en passant par des stores de pays où ces contenus sont moins chers : Brésil, Turquie, Russie…

Interface et facilité d'utilisation de NordVPN

Sue desktop, l'utilisateur voit s'afficher une carte sur la majeure partie de l'écran et une liste de pays sur la gauche lorsqu'il ouvre le programme. Une option “Connexion rapide” permet de se connecter au serveur de NordVPN qui offre les meilleures performances. Elle est bien utile lorsque l'on ne souhaite pas forcément changer de pays pour utiliser internet, mais que l'on veut simplement se protéger sans trop altérer la vitesse de sa connexion. Autrement, il est possible de choisir manuellement son serveur, depuis la carte ou la liste. Une barre de recherche permet de trouver un serveur spécifique, et des filtres sont proposés selon les fonctionnalités spéciales disponibles (double VPN, P2P…). Ensuite, les pays sont listés par ordre alphabétique. Un clic suffit pour se connecter au serveur optimal du pays choisi, avec la possibilité de choisir une ville spécifique (quand disponible) ou un serveur en particulier.

La navigation est assez fluide et les néophytes s'y retrouvent assez vite dans cette interface plutôt simple à prendre en main. Lorsqu'on se déconnecte du serveur VPN, nous avons le choix entre une pause de 5 minutes, de 15 minutes, d'une heure, ou d'un arrêt définitif en attendant une nouvelle activation manuelle. Le principe est à peu près similaire sur l'application mobile, qui offre également une expérience intuitive et se montre pratique à l'utilisation. Nous avons aussi lancé l'appli NordVPN pour AndroidTV, forcément moins pratique avec une UI adaptée à l'usage de la télécommande, mais qui reste fonctionnelle.

Débits et vitesse de connexion avec NordVPN

L'une des inquiétudes que peuvent avoir les utilisateurs est de constater une forte baisse de la qualité de leur connexion internet en ayant recours à un VPN. Il y a forcément un impact puisque les données transitent par un (voire deux avec le double VPN activé) serveur intermédiaire qui fait relais entre l'origine et la destination. Et plus le serveur VPN est distant, plus il y a un risque de voir une dégradation de la connexion.

Sans utiliser NordVPN, nous avons mesuré en moyenne des débits descendants de 217 Mb/s et des débits montants de 241 Mb/s pour une latence de 21 ms sur notre connexion test. Nous nous sommes ensuite connectés à NordVPN via la fonction de connexion rapide, qui doit nous octroyer le serveur le plus efficace à l'instant T. Sans surprise, les débits ont diminué et la latence a augmenté, mais dans des proportions tout à fait raisonnables. Les débits de téléchargement atteignent en moyenne 149 Mb/s, ceux de téléversement 215 Mb/s et la latence culmine à 64 Mb/s. Enfin, nous avons voulu mettre à l'épreuve les performances de NordVPN quand on se connecte à un serveur aux États-Unis. Les débits se maintiennent à peu près avec respectivement 137 et 192 Mb/s en download et en upload. Par contre, la latence commence à être problématique avec une mesure à 142 ms, plus de deux fois supérieure à celle obtenue avec un serveur NordVPN français et presque sept fois plus élevée qu'en désactivant NordVPN.

La problématique la plus importante concerne les utilisateurs qui jouent en ligne ou qui ont recours à une solution de cloud gaming. La latence peut vraiment constituer un frein, surtout lorsque l'on est connecté à un serveur aux États-Unis. Mais sur un serveur français, à moins de jouer à des titres compétitifs, le ping reste maitrisé. Pour le visionnage de vidéos en haute qualité (Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video), l'expérience fut concluante en passant par un serveur de NordVPN en France. Elle fut plus mitigée avec la connexion aux États-Unis, les contenus vidéo prenant plus de temps à charger et la qualité n'étant pas toujours au rendez-vous, avec des artifices dans l'image ou des sautes de définition. Un souci qui peut être résolu en lançant une vidéo et en attendant un peu : ce n'est certes pas optimal, mais cela permet de regarder des films et séries qui ne sont pas disponibles en France.

NordVPN dispose d'une fonction intéressante de Split Tunneling sur Windows et Android. Il s'agit d'exclure certaines applications du tunnel VPN pour une utilisation en usage non protégé. Vous pouvez donc laisser votre VPN activé tout en jouant sans celui-ci par exemple, et conserver vos performances habituelles. Sur Windows, il est même possible de faire le contraire : utiliser le VPN pour certaines activités spécifiques et s'en passer pour le reste de votre utilisation.

Sécurité, confidentialité et vie privée avec NordVPN

Pour commencer, NordVPN est basé au Panama et répond donc à la législation de ce pays, qui n'oblige pas les entreprises à conserver leurs données. Cela permet à NordVPN de ne pas stocker les journaux de connexion. Même si plateforme subit des pressions de la part de la justice ou de gouvernements pour fournir des informations sur un client, celle-ci n'a tout simplement rien à donner puisqu'elle ne garde aucun registre de l'activité des utilisateurs. De plus, NordVPN est propriétaire de ses propres serveurs et possède ses serveurs DNS privés, dont il s'occupe de la maintenance.

Le protocole VPN utilisé par défaut est le NordLynx, un protocole maison créé récemment par NordVPN. Il est basé sur le protocole WireGuard réputé pour la qualité de ses performances, et ajoute une couche de confidentialité et de sécurité supplémentaire. Les utilisateurs peuvent aussi choisir de recourir aux protocoles IKEv2/IPSec et OpenVPN UDP/TCP, qui sont eux aussi pris en charge.

Le trafic internet des appareils utilisant NordVPN est chiffré et ne peut donc pas être exploité par un tiers qui l'aurait intercepté. NordVPN utilise un algorithme de chiffrement AES-256-GCM avec une clé DH de 4096 bits. Il n'existe en 2022 aucune technologie capable de briser un tel niveau de chiffrement.

NordVPN intègre un test de fuite DNS, qui permet de vérifier si le trafic internet est entièrement sécurisé ou si les requêtes sont acheminées vers les serveurs DNS du fournisseur d’accès au lieu de ceux du VPN. La fonctionnalité de “Protection Anti-menaces” bloque les traqueurs et les logiciels malveillants, ainsi que les publicités intrusives. Les options de serveurs obfusqués, de Kill Switch (l'arrêt automatique de la connexion internet en cas de problème de liaison avec le serveur VPN), d'IP dédiée, de double changement d'adresse IP ou encore la compatibilité avec The Onion Router participent également à renforcer le respect de la vie privée.

Service client

Le service client de NordVPN propose une assistance 24h/24 et 7j/7 par email et chat, pas par téléphone. Nous l'avons sollicité et celui-ci s'est montré très réactif avec une réponse délivrée en seulement quelques minutes. Si vous posez votre question en français, vous avez affaire à un interlocuteur qui parle français.