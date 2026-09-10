À peine lancé, le Galaxy S26 FE perd déjà 150 € : Samsung offre en plus les Galaxy Buds 4

Le Galaxy S26 FE vient à peine de sortir que Samsung baisse déjà son prix de 150 €. Cette offre de lancement s’accompagne aussi des Galaxy Buds 4 offerts au panier.

Samsung Galaxy S26 FE

Lancé à 799 € il y a tout juste une semaine, le Galaxy S26 FE est actuellement proposé à 649 € sur le site de Samsung. Cette réduction s’obtient en deux étapes : d’abord, le code promo FANEDITION fait baisser le prix de 100 €. Ensuite, il faut choisir PayPal sur la page de paiement pour bénéficier d’une réduction supplémentaire de 50 €. Vous économisez donc 150 € sur le smartphone, mais l’offre ne s’arrête pas à là. Le même code ajoute également les Galaxy Buds 4 au panier, des écouteurs sans fil vendus 179 € normalement.

La somme totale des avantages est donc de 279 €. Vous payez 649 € pour un ensemble qui aurait dû coûter 978 €. Et comme toujours, une offre de reprise peut faire baisser encore plus le prix. Si vous avez un ancien smartphone à faire reprendre, sa valeur estimée est déduite du panier.

Le Galaxy S26 FE reprend plusieurs atouts des modèles plus chers

Le Galaxy S26 FE garde le positionnement habituel de la gamme Fan Edition. Il coûte moins cher que les autres Galaxy S26, tout en reprenant une partie de leurs caractéristiques. Samsung y a intégré un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition Full HD+. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hz.

Le smartphone embarque un processeur Exynos 2500 accompagné de 8 Go de RAM. Cette configuration lui permet de faire tourner les applications exigeantes et les fonctions de Galaxy AI sans se limiter aux usages les plus simples. L’offre est valable sur les versions de 128 et de 256 Go.

Samsung propose également sur une batterie de 4 900 mAh sur le Galaxy S26 FE, compatible avec la recharge rapide de 45 W. Le chargeur secteur n’est toutefois pas fourni dans la boîte. Pour la photo, le smartphone embarque un capteur principal de 50 MP et un ultra grand-angle de 12 MP auxquels s’ajoute un téléobjectif de 8 MP. Ce dernier offre un zoom optique 3x, encore assez rare sur les smartphones de moins de 700 €.

Les nouveaux Galaxy Buds 4 en cadeau

Le cadeau rend l’offre beaucoup plus intéressante qu’une simple réduction de 100 €. Les Galaxy Buds 4 disposent d’un haut-parleur de 11 mm et proposent la réduction active du bruit. Un mode ambiant est également disponible et permet de rester attentif à ce qui se passe autour de vous.

Ils prennent aussi en charge l’audio 24 bits/96 kHz avec les appareils Galaxy compatibles. Leur boîtier peut être rechargé sans fil, et les commandes placées sur les tiges servent à contrôler la musique et le volume sans sortir le smartphone.


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