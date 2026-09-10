French Days DJI Mini Series : ces drones ultra-compacts de 249 g sont parfaits pour voyager léger

Il existe aujourd’hui de nombreux drones sur le marché. Il peut donc être difficile de faire son choix, surtout quand on débute. La marque DJI s’est imposée comme le leader du marché avec une large gamme de modèles. Sa gamme DJI Mini propose des drones parfaits pour débuter mais aussi pour les pilotes qui souhaitent s’équiper d’un modèle ultra-compact, léger et performant. On vous explique tout.

DJI Mini 4 Pro

Depuis de nombreuses années maintenant, drone rime avec DJI. En effet, la marque chinoise domine de la tête et des épaules ce secteur en proposant une multitude de drones grand public mais aussi des modèles destinés aux professionnels. Chaque année de nouveaux drones sortent qui bénéficient des dernières innovations. Vous pouvez ainsi profiter de modèles toujours plus simples à utiliser, sécurisés, performants en vol et capables de faire des vidéos et photos de très haute qualité.

DJI propose plusieurs gammes de drones : Mavic, Air, Lito, Flip, Neo, Avata, Inspire… Mais la gamme qui nous intéresse aujourd’hui s’appelle DJI Mini Series. Comme son nom l’indique, ce sont des drones ultra-compacts que vous pourrez emporter facilement en voyage. Ils sont aussi très légers puisqu’ils pèsent seulement 249 grammes. Et ce poids n’est pas un détail car les drones de moins de 250 grammes bénéficient de règles assouplies en France. Vous pourrez ainsi utiliser ce type de drone sans avoir à passer la moindre formation, ni d’examen. C’est idéal pour débuter sans se prendre la tête.

Malgré leur petite taille, les drones DJI de la gamme Mini proposent des performances très intéressantes en vol avec la détection d’obstacles, le suivi automatique des personnes et des véhicules, le retour automatique au point de départ et une autonomie longue durée. Ils permettent aussi de faire des vidéos et photos de qualité professionnelle. Vous pourrez ainsi filmer en 4K HDR et obtenir des images aériennes époustouflantes. En plus, vous disposez de modes de vol automatisés et préprogrammés qui vous permettent de faire des plans dynamiques et cinématographiques d’un simple clic. C’est magique !

DJI Mini 5 Pro : la qualité professionnelle dans un drone qui tient dans la main

DJI Mini 5 Pro

Le DJI Mini 5 Pro est le modèle le plus avancé de la gamme. À l’occasion des French Days, il est proposé à partir de 719 € seulement au lieu de 799 €. Il dispose d’un capteur CMOS de 1 pouce qui permet de filmer en 4K à 120 images et de faire des photos 50 MP. Sa nacelle peut pivoter à 225° pour faire des plans originaux mais aussi tout simplement pour faire des prises de vue en vertical, parfait pour les réseaux sociaux.

Le DJI Mini 5 Pro bénéficie de la détection omnidirectionnelle des obstacles ainsi que de la fonctionnalité ActiveTrack 360° pour suivre automatiquement un sujet qui se déplace. Son autonomie peut atteindre jusqu’à 36 minutes avec une seule batterie. Par ailleurs, il dispose de 42 Go de stockage interne.

DJI Mini 3 : le drone pas cher, petit mais costaud

dji mini 3

Si vous cherchez un modèle moins cher, mais tout de même bourré de qualités, le DJI Mini 3 est un excellent choix. Il est capable de résister à des vents de 38 km/h et offre une portée de 10 km pour la transmission vidéo. Il dispose de la technologie RTH qui permet au drone de retourner automatiquement se poser sur son lieu de décollage grâce au GPS intégré. C’est pratique et rassurant, surtout si vous débutez.

Pour prendre des photos et vidéos, vous avez un capteur CMOS 1/1.3 pouce de 48 MP. Le DJI Mini 3 fait des vidéos en 4K à 60 fps de bonne qualité, même en basse luminosité. Vous pouvez aussi bien filmer à l’horizontal qu’à la vertical, en fonction de vos besoins. La nacelle est stabilisée sur 3 axes pour obtenir des plans stables, même dans des conditions venteuses. Enfin, l’autonomie de 38 minutes avec une seule batterie est largement suffisante pour faire de belles prises de vue.


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