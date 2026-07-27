Jusqu’à 76% de réduction sur NordVPN et 4 mois offerts : les soldes se terminent dans quelques heures

NordVPN a prolongé ses soldes d’été, mais le nouveau délai touche déjà à sa fin. Il ne reste plus que quelques heures pour souscrire un abonnement de deux ans avec jusqu’à 76 % de réduction et quatre mois supplémentaires offerts.

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Les soldes devaient initialement s’achever le 21 juillet. Leur prolongation jusqu’au mardi 28 juillet laisse une dernière chance à ceux qui n’ont pas encore profité des tarifs réduits proposés par NordVPN.

Trois formules sont concernées par cette offre :

Basique : 3,37 €/mois, soit 94,23 € pour 28 mois, avec 4 mois offerts (-70 %).

: 3,37 €/mois, soit 94,23 € pour 28 mois, avec 4 mois offerts (-70 %). Premium : 4,33 €/mois, soit 121,23 € pour 28 mois, avec 4 mois offerts (-76 %).

: 4,33 €/mois, soit 121,23 € pour 28 mois, avec 4 mois offerts (-76 %). Ultime Max : 8,19 €/mois, soit 229,23 € pour 28 mois, avec 4 mois offerts (-70 %).

La formule Premium bénéficie de la réduction la plus importante. Proposée à 121 € pour deux ans et quatre mois, elle inclut le VPN, un gestionnaire de mots de passe et du stockage Cloud sécurisé de 1 To. Plusieurs autres outils de sécurité sont intégrés avec cet abonnement.

dès 3.37€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 70% 3.37€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 52% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

NordVPN protège vos appareils, même contre les virus

L’offre Basique suffit si vous cherchez principalement à chiffrer votre connexion et à masquer votre adresse IP. Elle peut notamment être utilisée pour protéger vos données sur les réseaux Wi-Fi publics d’un hôtel, d’un aéroport ou d’un café, où les appareils partagent une connexion dont vous ne maîtrisez pas la configuration.

Cette formule intègre également une protection contre les arnaques et le phishing. Vous pouvez aussi surveiller jusqu’à cinq adresses e-mail afin de détecter d’éventuelles fuites de données.

En optant pour la formule premium, NordVPN va encore plus loin. En plus gestionnaire de mots de passe et du stockage Cloud, vous profitez aussi d’un bloqueur de publicités et de traqueurs, d’une protection contre les sites malveillants et les fichiers dangereux appelée antivirus de nouvelle génération.

Enfin, l’offre Ultime Max de NordVPN reprend ces services et ajoute une adresse IP dédiée. Contrairement aux adresses partagées entre plusieurs utilisateurs d’un VPN, celle-ci reste attribuée à votre compte. Elle limite notamment les demandes de vérification répétées sur certains sites.

Une cyber-assurance qui vous indemnise jusqu’à 5000 € en cas d’arnaque et une assistance en cas d’usurpation d’identité font également partie des avantages de cette formule. Les offres profitent d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.