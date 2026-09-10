iOS 27 : l’application Remote va avoir droit à deux grosses améliorations très pratiques

Deux nouvelles fonctionnalités ont été découvertes au sein de l’application Remote sur les iPhone passés sur iOS 27. Ces dernières vont vous permettre de naviguer sur votre Apple TV beaucoup plus rapidement et intuitivement.

Apple TV 4K

Hier soir, entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo, il était possible d’avoir un nouvel aperçu d’iOS 27, après celui fait lors de la dernière WWDC. Quelques nouvelles fonctionnalités ont bien été présentées mais dans l’ensemble, rien de vraiment nouveau par rapport à ce que l’on savait déjà. Heureusement, on peut compter sur le travail de quelques curieux qui sont allés fouiller dans le code de la mise à jour pour dénicher quelques informations croustillantes.

C’est précisément ce qu’ont fait nos confrères de MacRumors, qui ont trouvé la trace de deux nouvelles fonctionnalités qui rejoindront bientôt l’armada de l’application Remote, qui permet de contrôler son Apple TV à distance. D’ordinaire, les télécommandes sur téléphone sont assez basiques, se contentant peu ou prou de proposer des flèches pour naviguer à travers les menus. Mais Apple prévoit visiblement d’améliorer tout ça.

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iOS 27 va grandement améliorer l’application Remote de votre iPhone

La première nouveauté notable est l’apparition d’un nouveau bouton, qui prend l’apparence d’une icône à 4 boutons. En appuyant sur celui-ci, l’on ouvre une petite pop-up qui ressemble à s’y méprendre à une version miniature de l’interface d’Apple TV. Il est alors possible de naviguer dessus pour sélectionner l’application de son choix. Bien plus pratique de scroller de cette manière qu’en utilisant l’application comme une véritable télécommande.

Toujours dans cette optique, Apple a également ajouté un nouveau mouvement faisant office de raccourci. En faisant glisser son doigt de haut en bas sur toute la longueur de l’écran, on invoque le carrousel supérieur de l’Apple TV, ce qui permet de fait d’accéder rapidement à tous ses contenus du moment ainsi qu’à ceux recommandés par le système d’exploitation. Ces deux fonctionnalités ne sont pas encore actives au sein d’iOS 27. Il est donc possible qu’elles ne soient pas livrées avec la mise à jour, qui arrivera d’ici quelques jours.


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