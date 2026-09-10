MacBook Air 13 pouces : ce code fracasse son prix, mais l’offre expire bientôt

Pour fêter la rentrée, Certideal dévoile des codes pour vous équiper à petit prix. En plus de l’offre en cours, en ajoutant le code MACTOSCHOOL dans votre panier, vous profitez de 40 € de réduction supplémentaire. Le puissant Macbook Air de 13 pouces avec la puce M1 passe ainsi à 549,99 € seulement alors qu’il était affiché à 1199 € à sa sortie !

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Vous rêvez de vous offrir un MacBook Air, mais les modèles récents sont trop chers ? On a trouvé une alternative qui devrait vous plaire. Certideal, le spécialiste des produits Apple reconditionnés en France, propose en ce moment de belles promotions sur les MacBook. Et bonne nouvelle, pour fêter la rentrée, le code MACTOSCHOOL vous donne la possibilité de vous équiper à petit prix.

Alors qu’il était disponible à partir de 1199 € à sa sortie, le Macbook Air de 13 pouces doté de la puce M1 est aujourd’hui affiché à partir de 589,99 €. Et avec le code MACTOSCHOOL à renseigner dans le panier, son prix chute à seulement 549,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle puissant qui embarque des caractéristiques qui tiennent encore la route en 2026 !

Quelle sont les garanties de Certideal ?

Certideal est un spécialiste des produits reconditionnés Apple. Les appareils sont minutieusement inspectés, passent par 32 tests de qualité rigoureux, puis réparés en interne par leur atelier en France avant d’être revendus avec une garantie 30/30.

Vous disposez ainsi de 30 jours pour changer d’avis et de 3 ans de garantie pour le bon fonctionnement de votre MacBook. Le service client est lui aussi situé en France, et le SAV est directement en contact avec l’atelier pour pouvoir répondre rapidement à vos questionnements.

Quelles sont les caractéristiques du MacBook Air 13 pouces M1 ?

Les produits Apple ont la réputation d’être chers, mais ce sont des appareils dotés de caractéristiques avancées qui les rendent encore utilisables sans problèmes des années plus tard. Le MacBook Air M1 ne fait pas exception.

Ce MacBook Air M1 a été conçu pour être le compagnon parfait des étudiants et digital nomads. Grâce à son format compact et son poids plume, vous pouvez l’emporter facilement avec vous. D’ailleurs, il profite d’une belle autonomie de 18 heures d’utilisation.

Sous le capot, on retrouve une puissante puce M1 qui contient 8 cœurs CPU, 7 cœurs GPU et un Neural Engine 16 cœurs. Cette configuration lui permet d’être encore performant en 2026. Il vous offre donc une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive.

Côté écran, le MacBook Air M1 est à la hauteur de la réputation d’Apple. Il est doté d’une superbe dalle Retina de 13,3 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels. Grâce à la technologie True Tone, vous profitez d’images détaillées avec des couleurs riches et naturelles.