French Days : NordVPN bouscule ses rivaux avec une offre à -77%

NordVPN profite des French Days pour proposer son prix le plus bas depuis plusieurs mois. Grâce à une réduction allant jusqu’à 77%, le VPN est proposé à moins du quart de son tarif habituel.

Voir l'offre French Days de NordVPN

NordVPN baisse les prix sur l'ensemble de ses formules à l’occasion des French Days. Comme d’habitude, c’est l'abonnement de deux ans qui profite de l’offre la plus généreuse. Elle s'accompagne également d'un mois offert, ce qui porte la couverture totale à 25 mois.

Trois paliers sont disponibles, chacun avec une réduction qui lui est propre :

Formule Basique : 2,87 € par mois au lieu de 11,59 € + 1 mois offert , soit 75 % de remise.

, soit 75 % de remise. NordVPN Plus : 3,35 € par mois au lieu de 14,99 € + 1 mois offert , soit 77 % de remise.

, soit 77 % de remise. NordVPN Ultime : 5,94 € par mois au lieu de 21,39 € + 1 mois offert, soit 72 % de remise.

L’abonnement de base est logiquement le plus abordable, mais c’est la formule Plus qui bénéficie de la plus grosse réduction. Celle-ci inclut le VPN, mais aussi NordPass, un gestionnaire de mots de passe multiplateformes. En parallèle, l’outil surveille le web et le Dark Web pour vous alerter en cas de fuite impliquant vos données personnelles.

La formule Ultime va plus loin en intégrant NordLocker, un espace de stockage en ligne chiffré de 1 To qui vous permet de stocker vos fichiers sensibles de manière sécurisée. À cela s’ajoute une assurance contre les risques numériques : NordVPN vous rembourse jusqu’à 5 000 € si vous êtes victime d’une fraude en ligne.

Toutes les trois formules intègrent également la fonctionnalité Anti-menaces qui renforce la protection de votre trafic. Les deux formules avancées bénéficient d’une version améliorée : la protection Anti-menaces Pro. Celle-ci bloque les publicités intrusives, les tentatives de phishing, les malwares et les traqueurs avant même qu'ils n'atteignent vos appareils.

dès 2.87€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8922 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 2.87€/ mois Pendant 25 mois Souscrire - 56% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Plus qu'un VPN : une suite de cybersécurité complète

Le cœur du service reste le VPN. NordVPN s'appuie sur un réseau de plus de 8 000 serveurs répartis dans 135 pays et 211 emplacements. Cette couverture figure parmi les plus larges du marché. Concrètement, cela permet aux utilisateurs de bénéficier de latences réduites grâce à des serveurs situés au plus près d’eux.

Le nombre important de serveurs évite également les congestions aux heures de pointe. En France, quatre villes sont couvertes par NordVPN: Paris, Marseille, Strasbourg et Bordeaux.

Pour ce qui est des performances, le protocole maison NordLynx, basé sur WireGuard, offre des vitesses élevées sans sacrifier le chiffrement. Et la politique de non-conservation des données de NordVPN renforce la confidentialité des utilisateurs.

Le service prend également en charge jusqu'à 10 appareils en simultané sur un seul compte, et fonctionne sur toutes les plateformes courantes : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, navigateurs et même Android TV.

À ces tarifs promotionnels actuels, NordVPN propose l'un des meilleurs rapports fonctionnalités-prix du marché. Dans tous les cas, une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours est incluse. Elle vous permet de tester le service sans engagement réel, et d'obtenir un remboursement intégral si l'outil ne vous convient pas.