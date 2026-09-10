Ikea lance un mod pour Skyrim, l’étagère Kallax devient un compagnon de jeu indispensable

Votre inventaire est toujours plein dans Skyrim ? Ikea résout ce problème avec l’intégration de son étagère Kallax en jeu via un mod approuvé par Bethesda. Elle est même doublée et donne accès à toute une suite de quêtes.

Skyrim Ikea
Crédit : Ikea / Bethesda

Pourquoi sortir un The Elder Scrolls 6 alors que Skyrim continue d’être supporté et de recevoir des contenus par la communauté ? Dans ce cas précis, c’est même une entreprise, en l’occurence Ikea, qui vient de lancer son propre mod pour le cinquième opus de la saga. Celui-ci permet d’ajouter une étagère du modèle Kallax en jeu, doublée par l’acteur Matt Berry (The IT Crows, film Minecraft). Et cette intégration est bien plus poussée que ce que l’on pourrait croire de prime abord.

“Le véritable ennemi de Skyrim n’a jamais été Alduin. C’était le désordre. Ikea propose une nouvelle quête, de nouveaux butins et une étagère douée de conscience comme compagnon aux aventuriers encombrés de Tamriel”, est-il expliqué sur la page Skyrim Creations du mod. Quand l’inventaire du joueur dépasse sa limite de poids, une quête se déclenche, nous invitant à explorer un ancien donjon et à rassembler les pièces pour la construction de l’étagère Kallax. Une fois assemblée (et bénie), elle prend vie et devient l’acolyte peu discret mais pratique de notre personnage.

Une collaboration improbable entre Bethesda et Ikea débouche sur un mod Kallax pour Skyrim

“Dotée d’une capacité de stockage incommensurable, de la possibilité de collecter du butin, de ranger votre domaine et d’être invoqué avec un nouveau Thu’um, même sans être un compagnon, Kallax révolutionnera à jamais votre gestion du désordre”, décrit Ikea. Fini les problèmes d’inventaire donc, alors que de nouveaux butins comme la redoutable arme Allenblade (en forme de clé Allen géante) et le casque Meatball (les boulettes de viande étant la spécialité culinaire des restaurants du groupe suédois) font aussi leur apparition.

Le mod est disponible sur PC et Xbox via la plateforme officielle prévue à cet effet. Il pèse environ 161 Mo et peut être téléchargé via le lien ci-dessous (incrivez le mod en favori via l’icône de marque-page pour le retrouver et l’installer rapidement en jeu) :


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