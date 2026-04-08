NordVPN divise ses prix par quatre : l’offre parfaite pour sécuriser votre navigation sans vous ruiner

Grâce à une remise allant jusqu’à 76%, NordVPN devient beaucoup plus accessible. L’occasion idéale pour sécuriser votre navigation, contourner les restrictions géographiques et protéger vos données sans vous ruiner.

NordVPN

Destiné aux utilisateurs soucieux de leur vie privée et pour ceux qui souhaitent contourner la censure et les blocages géolocalisés, NordVPN s’affiche actuellement à partir de 2,99 € par mois. L’offre “Basique” est la plus accessible, mais les formules “Plus” et “Ultime” apportent des fonctionnalités supplémentaires pour quelques euros de plus par mois.

Concrètement, le plan de base est proposé à 71,76 € pour 24 mois, tandis que l’offre Plus est à 83,76 €. La formule Ultime, qui est la plus avancée, monte à 148,56 €.

  • Basique : 2,99 € par mois au lieu de 11,59 € (-74%)
  • Plus (NordVPN + NordPass) : 3,49 € par mois au lieu de 14,99 € (-76%)
  • Ultime (NordVPN + NordPass + NordLocker + Assurance Cyber-risques) : 6,19 € par mois au lieu de 21,39 € (-71%).

Chaque formule offre une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours, ce qui vous laisse le temps de tester le service sereinement. L’offre est disponible directement en ligne sur le site de NordVPN et activable immédiatement après souscription.

Un VPN complet qui va au-delà du simple anonymat

NordVPN ne se limite pas aux fonctionnalités classiques d’un VPN, c’est-à-dire masquer votre adresse IP et chiffrer votre trafic web. Il s'est transformé en une véritable suite de cybersécurité, et c'est précisément ce qui justifie l'existence de trois paliers distincts.

La formule Plus inclut NordPass, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme qui est capable de générer, stocker et synchroniser vos identifiants de manière sécurisée, tout en surveillant les fuites de données pour vous alerter si vos informations apparaissent sur le web, y compris le Dark Web.

NordLocker, accessible avec la formule Ultime, intègre en plus un coffre-fort cloud chiffré de 1 To pour mettre à l'abri vos fichiers sensibles. Cerise sur le gâteau, une assurance Cyber-risques incluse sans surcoût vous rembourse jusqu'à 5 000 € en cas d'arnaque en ligne.

Enfin, la fonctionnalité Anti-menaces Pro inclut un ensemble de protections : malwares, phishing, trackers et publicités intrusives.

Pour ce qui est du VPN à proprement parler, NordVPN se distingue par son vaste réseau de plus de 8 000 serveurs répartis dans 126 pays. L’utilisateur peut ainsi se connecter depuis de nombreuses zones dans le monde, tout en bénéficiant de meilleures performances grâce à une charge mieux répartie.

Le service s’appuie également sur des technologies de sécurité solides, avec des protocoles fiables comme NordLynx (basé sur WireGuard), mais aussi NordWhisper pour les réseaux restrictifs, ainsi que les classiques OpenVPN et IKEv2/IPsec.


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