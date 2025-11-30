NordWhisper, NordLynx, OpenVPN : quel protocole choisir avec NordVPN ?

NordVPN intègre plusieurs protocoles pour allier vitesse, sécurité et stabilité, dont ses propres technologies maison. Entre NordWhisper, NordLynx et OpenVPN, voici lequel choisir selon votre usage en 2025.

Pour répondre à tous les besoins, NordVPN propose aujourd’hui plusieurs protocoles : vitesse, sécurité ou stabilité. Entre NordWhisper, NordLynx et OpenVPN, voici un tour d’horizon des protocoles disponibles et de leurs usages recommandés.

NordVPN, un fournisseur qui mise sur la performance et la sécurité

NordVPN fait partie des rares services à avoir développé ses propres protocoles en plus des standards déjà éprouvés. Cette approche lui permet d’adapter la connexion selon les priorités de l’utilisateur : performance, confidentialité ou compatibilité avec différents appareils.

Le service repose désormais sur trois protocoles principaux : NordWhisper, NordLynx, et OpenVPN. Ces technologies sont associées à d’autres fonctionnalités de sécurité avancées comme le chiffrement AES-256, le double VPN, la protection contre les fuites DNS, le kill switch ou encore la compatibilité avec Tor via la fonction Onion over VPN.

Chaque protocole a ses avantages et ses cas d’usage. Certains ont été créés par NordVPN lui-même, d’autres proviennent de standards du secteur. Le choix du bon protocole dépend avant tout de la façon dont on utilise le VPN au quotidien.

NordWhisper : le nouveau protocole maison de NordVPN

Lancé en 2025, NordWhisper est un protocole maison développé par NordVPN pour faciliter la connexion dans les environnements où le trafic VPN est filtré ou bloqué, comme les universités, les hôtels, certaines entreprises ou les pays soumis à des restrictions.

Son fonctionnement repose sur un principe simple : imiter le trafic web classique afin de contourner les filtres réseau les plus sophistiqués. Cette approche permet une navigation plus discrète et plus stable sur les réseaux restreints, là où d’autres protocoles peuvent échouer.

NordWhisper n’a pas vocation à remplacer NordLynx, toujours recommandé pour la vitesse et les performances. Il constitue plutôt une alternative conçue pour garantir une connexion fiable lorsque NordLynx ou OpenVPN sont bloqués. Moins rapide que ces derniers, il mise avant tout sur la continuité et la fiabilité de la connexion.

Depuis septembre 2025, NordWhisper est disponible sur la grande majorité des systèmes d’exploitation : Windows, macOS, iOS, Android et Linux. Il peut être sélectionné manuellement dans les paramètres de l’application NordVPN, offrant ainsi une solution accessible à tous les utilisateurs confrontés à des restrictions réseau

NordVPN : 74% de réduction + 3 mois gratuits pour le Black Friday

NordLynx, la technologie signée NordVPN basée sur WireGuard

Avant NordWhisper, NordLynx était la grande innovation maison de NordVPN. Basé sur WireGuard, un protocole open source réputé pour offrir des performances optimales, NordLynx offre une excellente combinaison de vitesse et de sécurité.

NordVPN a cependant modifié le protocole d’origine pour renforcer l’anonymat grâce à un système de double interface réseau, garantissant qu’aucune donnée identifiable ne soit stockée sur ses serveurs.

NordLynx reste aujourd’hui un choix sûr pour la majorité des usages quotidiens. Il excelle en navigation, téléchargement, jeux en ligne ou streaming, tout en restant compatible avec la majorité des appareils et des systèmes d’exploitation.

OpenVPN : le protocole le plus éprouvé dans le secteur des VPN

OpenVPN est le protocole historique des VPN modernes. Entièrement open source, il a prouvé depuis plus d’une décennie sa robustesse et son haut niveau de sécurité.

NordVPN l’intègre toujours à ses applications, dans deux modes différents : UDP (plus rapide) et TCP (plus stable sur les réseaux lents). OpenVPN utilise un chiffrement AES-256 et une authentification TLS très solide, ce qui en fait le protocole de référence pour les connexions sensibles.

Le protocole OpenVPN peut cependant être légèrement plus lent que NordLynx ou NordWhisper. Pour les utilisateurs qui privilégient la fiabilité et la compatibilité universelle, c’est toutefois une valeur sûre.

Quel protocole choisir avec NordVPN selon son usage ?

NordVPN met à disposition plusieurs protocoles pour répondre à tous les profils : utilisateurs en quête de rapidité, de confidentialité, ou de compatibilité. Avant de choisir, il faut déterminer ce que l’on attend du VPN : vitesse maximale pour le streaming, sécurité renforcée pour le travail, ou stabilité en déplacement.

Pour la vitesse et le streaming , NordWhisper ou NordLynx sont les plus performants.

, NordWhisper ou NordLynx sont les plus performants. Pour la sécurité maximale , OpenVPN reste la meilleure option.

, OpenVPN reste la meilleure option. Pour débloquer des contenus ou contourner des blocages, NordWhisper est actuellement le plus efficace.

Comment changer de protocole dans NordVPN ?

La sélection d’un protocole différent peut être utile pour optimiser la connexion selon les besoins : meilleure vitesse, sécurité renforcée ou contournement d’un blocage géographique. NordVPN permet de le faire facilement depuis son interface.

Résumé de la marche à suivre pour changer de protocole chez NordVPN :

Ouvrir l’application NordVPN sur son appareil. Aller dans Paramètres, puis Connexion. Cliquez sur Protocole VPN. Sélectionne NordWhisper, NordLynx, OpenVPN ou l’un des autres protocoles disponibles.

L’application appliquera automatiquement le protocole choisi à la prochaine connexion. Sur certaines plateformes, NordVPN sélectionne d’ailleurs automatiquement le protocole le plus adapté selon la vitesse et la stabilité du réseau.