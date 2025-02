NordVPN lance son protocole NordWhisper, il ne peut être ni détecté, ni bloqué, et ça change tout

Avec NordWhisper, NordVPN donne accès à ses utilisateurs à un protocole capable de contourner les filtres réseau avancés afin de profiter d'une connexion VPN en toutes circonstances, même lorsque l'on n'y est pas autorisé.

NordVPN, l'un des fournisseurs de service VPN les plus connus du marché, vient d'annoncer la disponibilité sur sa plateforme d'un nouveau protocole propriétaire : NordWhisper. Celui-ci a la particularité de se rendre invisible aux yeux des tiers, permettant l'usage de NordVPN via des réseaux qui empêchent normalement les connexions VPN.

NordWhisper imite un trafic web habituel, sans connexion VPN, alors qu'il procure bien les avantages de celle-ci, dont la dissimulation de l'adresse IP et le chiffrement des données. “Il se fond dans l'activité Internet ordinaire”, explique NordVPN, ce qui rend son identification plus difficile pour les filtres réseau mis en place pour détecter et bloquer les connexions VPN.

Contourner les filtres réseau avancés

“Nous avons constaté la nécessité d'une solution pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se connecter à NordVPN dans des environnements restrictifs. Ce problème entraîne souvent des interruptions de travail et un accès limité aux services essentiels”, rapporte l'entreprise. Jusqu'ici, une solution pour contourner le problème venait des serveurs dits obfusqués. Mais s'ils sont efficaces sur certains réseaux, d'autres ont commencé à développer des systèmes plus stricts, avec des blocages spécifiques. C'est dans ce cadre qu'intervient NordWhisper, qui parvient à contourner ces contremesures installées par les administrateurs réseau.

“Le nouveau protocole NordWhisper est spécialement conçu pour les situations dans lesquelles les protocoles VPN traditionnels sont bloqués par des filtres réseau avancés”, précise NordVPN. Cela peut notamment être le cas des réseaux Wi-Fi publics dans les aéroports, les cafés, les hôtels ou les salles de conférence.

Le protocole est basé sur la technologie du tunnel web, un fonctionnement bien différent des architectures techniques des protocoles libres OpenVPN et WireGuard. Chaque protocole VPN a des caractéristiques bien spécifiques, aussi bien en matière de signature que de comportement de trafic. C'est ce qui permet aux administrateurs réseau de paramétrer des outils pour cibler ces empreintes et particularités d'activité, afin de les identifier et de bloquer les connexions qui correspondent au profil établi.

NordWhisper est plus lent que les autres protocoles VPN

NordWhisper va-t-il devenir votre protocole VPN par défaut ? Pas si vite. S'il est bien pratique pour bénéficier d'une connexion VPN sur un réseau qui ne le permet pas, il vient aussi avec une contrepartie : pour se comporter comme une connexion web standard sans faire de concession sur la sécurité, il a fallu faire des sacrifices sur la vitesse. NordWhisper n'est pour l'instant pas aussi performant que les autres protocoles VPN. La navigation et les téléchargements peuvent donc être un peu plus lents qu'avec OpenVPN ou NordLynx (basé sur WireGuard).

Mieux vaut donc réserver l'utilisation de NordWhisper aux seuls réseaux qui restreignent les VPN. Sur votre réseau domestique ou sur un réseau sans restriction, vous n'en avez pas besoin. “Le paysage du filtrage réseau évolue constamment et nous continuerons d'améliorer NordWhisper, le rendant plus intelligent, plus rapide et plus sûr pour suivre ces changements”, apprend-on toutefois, laissant espérer des débits plus rapides et une latence plus faible à l'avenir.

La question que risquent de se poser de nombreux utilisateurs est si NordWhisper est capable de contourner seulement les restrictions réseaux, ou également les systèmes des sites et plateformes web. Certains d'entre eux bloquent en effet les connexions VPN, pour éviter que les utilisateurs aient accès à des prix plus avantageux, ou à des contenus vidéo soumis au droit d'auteur dans le cas des services de streaming.

NordVPN reste flou à cet égard, se protégeant de potentielles accusations d'inciter ses clients à ce type de comportement. “Nous ne soutenons ni n'encourageons aucune activité illégale lors de l'utilisation de NordWhisper ou de tout autre protocole avec NordVPN. Veuillez vous assurer que votre utilisation de NordVPN est conforme à toutes les lois, accords et politiques réseau applicables”, publie la société dans un avis de non-responsabilité. Pour le cas du streaming, les performances en deçà du protocole pourraient de toutes manières contrarier les plans de ceux qui comptaient visionner des vidéos géobloquées par ce biais. NordVPN n'explicite pas non plus s'il peut s'agir d'une bonne option dans les pays qui limitent ou interdisent les VPN.

NordVPN déploie progressivement le protocole NordWhisper. Il est dans un premier temps disponible sur les appareils Windows, Android et Linux. D'autres supports seront prises en charge ultérieurement, ajoute la firme de sécurité. Vous pouvez sélectionner manuellement le protocole NordWhisper dans les paramètres de connexion VPN de l'application NordVPN. Essayez-le si vous n'êtes pas connecté sur un réseau habituel et que votre connexion VPN ne fonctionne pas, NordWhisper pourrait débloquer la situation.