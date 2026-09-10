Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3 et Z Flip 3 : Samsung change sa politique de mise à jour

Les anciennes générations de smartphones pliables de Samsung changent de statut. Les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 deviennent obsolètes, tandis que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 vont recevoir moins de mises à jour.

Galaxy Z Fold 4

Chaque mois de septembre, plusieurs produits de Samsung sortis en été les années précédentes voient leur support logiciel être abandonné par le constructeur. Nous vous avons déjà rapportés que les montres connectées Galaxy Watch 4 ne recevront plus de mise à jour à partir de maintenant, mais des modèles de smartphones sont aussi concernés par l’arrêt de cette prise en charge.

C’est officiel, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 sont désormais obsolètes. Ils ont été retirés de la page d’assistance logicielle de Samsung, indiquant qu’en plus des mises à jour majeures d’Android depuis 2025, ils sont aussi privés des patchs de sécurité. La marque aura assuré un suivi pendant cinq ans, respectant sa promesse de l’époque. De nos jours, les smartphones premium de Samsung bénéficient de sept années de mises à jour, aussi bien pour les versions d’Android/One UI que pour les correctifs de sécurité.

Samsung arrête les mises à jour de sécurité mensuelles pour ses Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4

Les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ne sont pas épargnés non plus par le temps qui passe. Ces modèles ont été mis à jour vers One UI 8, mais ils n’auront pas droit à une version plus récente du logiciel. Ils ne sont pas passés sur One UI 8.5, et ne seront pas mis à niveau vers One UI 9. Les patchs de sécurité continuent d’être assurés jusqu’à septembre 2027, mais à un rythme moins fréquent. Ces mises à jour, qui étaient jusqu’ici mensuelles, passent sur une base trimestrielle.

Les smartphones qui ne sont plus pris en charge par leur constructeur continuent de fonctionner normalement. Mais il ne reçoivent plus aucune nouvelle fonctionnalité, optimisation ou correction de bug, précipitant leur fin de vie. Ils deviennent aussi sensibles aux dernières menaces de sécurité identifiées. Parfois, en cas de faille critique très particulière, Samsung peut faire des exceptions et déployer un correctif sur ces anciens modèles, comme pour les Galaxy S8 et Note 8 il y a peu.


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