CES 2023 : annonces, nouveautés, tout ce qu’on attend du plus grand salon de la tech au monde

À quelques heures de l’ouverture du CES de Las Vegas, nous vous révélons les nouveautés et rumeurs sur les produits et technologies de cette édition 2023. Processeurs, cartes graphiques, écrans pliables ou voitures électriques, Phonandroid fait le point.

Le réveillon de la saint sylvestre est traditionnellement suivi d’une crise de foie et gueule de bois, mais aussi d’un évènement geek, peut-être même de L’évènement technologique mondial. Je veux bien entendu parler du Consortium Electronics Show (CES) prenant place à Las Vegas du 5 au 8 janvier 2023. Plus qu’un salon de l’électronique grand public, c’est bien un gigantesque barnum où les géants de l’informatique, des télécoms, de la HiFi ou de la vidéo côtoient les start-ups du monde entier.

Plus de 3100 exposants, 173 pays représentés, 4700 médias enregistrés, environ 200 000 visiteurs sillonnant les 250 000 m² (une quarantaine de terrains de foot) du Las Vegas Convention and World Trade Center (LVCC)… Les statistiques du CES sont vertigineuses. Au-delà de la fantastique vitrine technologique d’une entreprise, c’est bien de géopolitique dont il est question. Petites entreprises et grandes multinationales sentent le pouls de la tech… et épient les concurrents, vont à la pêche aux infos.

En cette année 2023, ce n’est pas le salon de tous les superlatifs, c’est le salon du renouveau. Après deux années de crise sanitaire, de distanciation sociale, les équipes marketing ont hâte de montrer les progrès accomplis et damer le pion à leurs rivaux. Toutefois, la reprise est encore vacillante. En janvier 2022, le CES n’avait accueilli que 40 000 visiteurs, bien loin des chiffres habituels. Beaucoup d’infos sont sous NDA (accords de non-divulgation), et les annonces s’égraineront du 5 au 8 janvier 2023 et les acteurs du marché font des annonces avant le CES. Il existe également une kyrielle d’infos en électroménager comme ce réfrigérateur Samsung doté d’un écran 32’’.

Smartphones & tablettes

Coincé entre l’européen IFA (Internationale Funkausstellung Berlin) orienté grand public et le professionnel MWC (Mobile World Congress) de Barcelone, le salon de Las Vegas n’a jamais été le lieu et le moment stratégique pour le secteur des smartphones et tablettes. On restera toutefois concentré sur les stands de Samsung et LG. Ce dernier a dévoilé en fin d’année un module photo passant d’un zoom x4 à zoom x9.

CPU et GPU

Malgré le développement du télétravail, le marché de l’ordinateur personnel subit un ralentissement. Les fondeurs AMD, Intel ou Qualcomm réservent probablement des surprises pour le CES 2023 de Las Vegas. Pour l’heure, les rumeurs supplantent les certitudes. Le 10 janvier serait officieusement la date de lancement des nouveaux processeurs Ryzen basés sur l’architecture Zen 4. Ces Ryzen 7000 non-X , non-overclockable, seraient plus lents, mais moins énergivores (seulement 65W de TDP) et gourmands pour le porte-monnaie. Ce sera peut-être aussi l’occasion pour AMD d’entrer sur le marché des puces pour mobiles… Rien de nouveau a priori sur les cartes graphiques.

À ce propos, NVidia fera également une keynote mais totalement dématérialisée et préenregistrée. Le fondeur spécialisé en GPU vient notamment d’annoncer officiellement la GeForce RTX 4070 Ti. Les informations sur les séries 40 classiques étant déjà sorties, les premiers PC portables s’exposent.

Cette année, Intel n’a pas de stand alors que la commercialisation du monstrueux i9-113900 KS palpitant à 6 GHz ! Le fondeur de Santa Clara devrait donc s’appuyer sur des constructeurs partenaires. C’est donc du côté d’Acer, Asus, Dell, Lenovo et MSI qu’il faudra prêter l’oreille et l’œil.

PC

Asus présente déjà ses nouveaux PC Republic Of Gamers avec notamment des Strix 16 et 18 pouces. Ils sont équipés de processeurs Intel de 13e génération (jusqu’au i9-13980HX), de cartes graphiques RTX 40XX (dont 4090) et d’une dalle mini-LED (2560 x 1600 pixels @240 Hz). Les Strix SCAR 17 et G17 profiteront également des nouvelles Nvidia RTX, mais sans dalle mini-LED, mais avec des processeurs AMD Ryzen 9 Zen 4. La gamme gaming « légère » Zephyrus est rafraîchit et exploite également l’affichage mini-LED avec les derniers CPU AMD et Intel ou les GPU 40XX.

Acer renouvelle également sa gamme d’ordinateurs portables Nitro avec les processeurs Intel série 13 et les cartes graphiques RTX série 4000. L’Acer Nitro 16 peut switcher entre le chipset graphique et la carte Nvidia Geforce RTX. L'Acer Nitro 17 est rafraîchit par deux ventilateurs avec 4 sorties d’air et l’usage de métal liquide au lieu de la classique pâte thermique. Sur le segment gaming plus haut de gamme, les Predator embarquent désormais des processeurs i7 ou i9 de 13e gen avec des GPU comme le RTX 4070 ainsi que des dalles Mini-LED. Rafraîchis à 250 Hz, ces écrans profitent de la technologie AUO AmLED autorisant une luminosité maximale de plus de 1000 nits, un taux de contraste de 1 000 000:1 ainsi qu’une couverture complète de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le Samsung Galaxy Book2 Go a déjà été annoncé à la fin de l’année 2022, mais le CES 2023 sera certainement l’opportunité de le voir et manipuler. Rappelons que cette deuxième génération d’ordinateurs portables n’est pas mue par un processeur AMD ou Intel, mais Qualcomm. Le Galaxy Book2 Go est un 14’’ IPS Full HD équipé d’un Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3. Sa commercialisation devrait intervenir à partir du 20 janvier 2023.

Ecrans

Les dalles pliables, pivotables, enroulables, transparentes de toutes sortes et toutes dimensions seront certainement dans les best du CES 2023. L’IFA 2022 de Berlin avait déjà aiguisé notre enthousiasme pour les écrans gaming, le Consortium Electronics Show devrait le confirmer. Selon des rumeurs, Dell devrait révéler une dalle caractérisée par un taux de rafraîchissement hallucinant de 480 Hz, overclockable à 500 Hz ! Une dinguerie pour les esportifs.

De son côté Samsung souhaite faire sensation en dévoilant un écran pliable et extensible. Face à l’hégémonie de son compatriote sur l’OLED et le petit tacle du LG Rollable, le géant sud-coréen veut démontrer son avance sur les produits enroulables… et conventionnels. Samsung prévoit en effet lever le voile sur son écran Odyssey Neo G9. Les spécifications sont extraordinaires : une « petite » dalle 57 pouces, 8K avec technologie mini LED avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. À défaut d’holographie, l’immersivité devrait être au rendez-vous.

Mobilité

Crise, sobriété ou simplement transition énergétique, les moteurs thermiques sont devenus les bêtes noires de notre époque. Des constructeurs automobiles convertissent leurs usines à l’hybride ou au même au 100% électrique quand certains s’essayent sur d’autres voies. Volkswagen devrait présenter un prototype d’une voiture électrique. Pour le moment, on ne sait pas si ça sera une petite citadine, un SUV ou un van.

Il ne faudra pas négliger non plus les français comme le groupe Stellantis (Citroen, DS, Fiat, Jeep, Peugeot).

Maison connectée

Du côté de l’internet des objets, l’innovation ne faiblit pas non plus. Le français Withings vient d’annoncer le U-Scan. Cet appareil est à installer dans la cuvette de ses toilettes, car il analyse l’urine. Bien, plus qu’un gadget nippon, cet objecté connecté vise à surveiller son cycle menstruel, mais également son équilibre alimentaire (hydratation, nutriments, vitamines, niveaux de cétone pour les régimes keto…). L’appareil est capable de détecter l’utilisateur d’après différents paramètres. U-Scan sera commercialisé au second trimestre 2023, uniquement pour le marché européen, au tarif public de 499,95 euros.

En marge du renouvellement de ses PC, Acer fait le buzz avec un vélo connecté écoresponsable. Baptisé eKinekt BD 3, ce vélo d’appartement est adapté au télétravail. Son plateau supporte un PC portable pour pédaler tout en travaillant. En mode sport, ce plateau coulisse pour offrir plus de place et de confort. Non seulement ce vélo est fabriqué à base de PCR (plastique recyclé), mais il est produit de l’énergie. Acer assure que le eKinekt génère jusqu’à 75 watts/heure, à raison de 60 tours de pédale par minute. L’appareil de musculation dispose de 2 ports USB type-A et d’un port USB type-C pour recharger le PC et autres appareils mobiles. Comme tout appareil connecté, une application mobile indique en temps réel les statistiques (distance, durée, vitesse, calories…), mais conserve également l’historique. L’Acer eKinekt BD 3 sera commercialisé en Europe, à partir du mois de juin au tarif conseillé de 999 euros.

La French tech

Chaque année, au-delà des gros acteurs du marché de l’électronique grand public, le CES sera également l’occasion de dénicher les futures pépites gauloises sur l’Eureka Park (Hall G stand 60200), siège des start-up de tous horizons. Plus de 170 entreprises de France et de Navarre vont migrer pour le Nevada, quelques jours. Elles mettront en avant leurs compétences au service de l’IA, de la greenTech, des smart cities, du Web3 ou de la mobilité.