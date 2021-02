LG Rollable : le smartphone à écran enroulable se dévoile davantage

Un brevet LG donne de nouvelles infos sur le smartphone à écran enroulable que la marque doit bientôt lancer. On découvre notamment comment la marque compte implémenter un écran externe, ainsi que, pour la première fois, un aperçu de l'arrangement des capteurs photo.

Alors que nous entrons à peine dans l'ère des smartphones à écran flexible, les constructeurs explorent différentes implémentations. On a vu plusieurs constructeurs tenter l'expérience des smartphones pliables, comme Samsung avec le Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Flip ou encore avec le dernier Motorola RAZR. Mais des concepts bien plus fous sont en préparation. Depuis plusieurs semaines on vous parle du futur smartphone enroulable de LG, le LG Rollable, que la marque a brièvement montré en marge du CES 2021. Or, pour l'instant on ne sait pas encore grand chose du smartphone, si ce n'est que son écran principal peut se dérouler pour délivrer une surface équivalente à celle d'une tablette.

On a donc rien d'officiel pour l'instant sur sa fiche technique ou sur ses fonctionnalités. Un brevet repéré par nos confrères de Let's Go Digital semble néanmoins lever un coin du voile. Le brevet décrit en effet ce qui pourrait être l'arrière du smartphone. Alors qu'à l'avant on aurait un écran avec des bordures ultra-fines pour ne pas dire inexistantes, l'écran arrière aura des bordures relativement épaisses, et ne sera pas totalement rectangulaire, puisqu'une découpe laissera transparaître les capteurs photo de l'appareil. Cet écran est solidaire d'un des côtés coulissants du smartphone – opposé à celui des capteurs photo.

Ce qui veut dire que lorsque l'écran principal sera totalement déroulé, l'écran secondaire viendra s'éloigner des capteurs photo. Au passage, c'est la toute première fois que l'on voit l'arrière de ce qui pourrait être le LG Rollable, et LG décrit au passage l'arrangement de son système de capteurs photo. A priori, selon les quelques images que nous a montrées LG, aucun capteur selfie n'est prévu, et tout se passerait autour du triple capteur arrière agencé verticalement. La composition précise de l'ensemble reste à ce stade un mystère, mais on peut facilement conjecturer qu'il y aura un capteur grand angle, ultra grand angle et un téléobjectif.

