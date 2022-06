Volkswagen dévoile l’ID. Aero, la berline électrique anti-Tesla Model 3

Volkswagen compte enfin s'attaquer au segment des berlines électriques. En effet, le constructeur allemand vient de révéler l'ID. Aero. Avec ce nouveau concept-car, la marque veut donner un aperçu de ce que sera l'ID.7, sa toute première berline électrique, pensée et développée pour s'imposer face à Tesla et sa Model 3.

Alors que Volkswagen vient d'annoncer la suspension de la production de l'ID. Buzz sur le site d'Hanovre, le constructeur allemand occupe à nouveau la scène médiatique ce mardi 28 juin 2022. Pas de mauvaise nouvelle cette fois-ci, puisque le fabricant automobile vient de dévoiler l'ID. Aero.

Ce nouveau concept-car représente la première excursion de Volkswagen sur le marché des berlines électriques, et préfigure de ce que pourrait être l'ID. 7, la 1er berline électrique du constructeur. Après avoir brillé sur le segment des compactes avec l'ID.3, sur le segment des SUV avec l'ID.4 et l'ID.5, ou encore sur le marché des vans avec l'ID. Buzz, Volkswagen entre donc sur ce marché porteur dominé par la Tesla Model 3.

D'après Volkswagen, le modèle présenté sera exclusif au territoire chinois, mais le constructeur compte lancer la production d'une version de série européenne à Emdem dès 2023. “Avec le show-car ID. Aero, nous dévoilons un aperçu du prochain membre de la famille ID. Une voiture au design émotionnel et même temps extrêmement aérodynamique, avec une autonomie de plus de 600 km, un espace extraordinaire et un intérieur haut de gamme”, assure Ralf Brandstätter, président-directeur général de Volkswagen Passenger Cars.

L'ID. Aero, voici à quoi ressemblera l'ID.7 de Volkswagen

D'après les dires de la marque, ce concept-car mesure près de cinq mètres de long et a été conçu pour offrir un aérodynamisme à toute épreuve. Grâce à l'inclinaison particulière du toit, l'ID. Aero affiche un coefficient de trainée de 0,23, soit le même que celui de sa principale concurrente, la Tesla Model 3. Sous le capot, on retrouve évidemment la plateforme MEB du groupe VW, qui permet au véhicule d'avoir “des portes-à-faux courts, un empattement long et un intérieur exceptionnellement spacieux”.

En guise de batterie, on retrouve le pack de 77 kWh déjà utilisé sur les précédents véhicules électriques de la marque. Néanmoins et grâce au système de propulsion et à ces propriétés aérodynamiques, l'ID. Aero affiche une autonomie de 620 kilomètres en cycle WLTP.

Comme vous le pouvez le constater avec les images partagées par VW, le design de l'ID. Aero reprend les lignes caractéristiques de la gamme ID, avec cette barre LED qui lie les deux phares avant IQ Light. Les jantes 22″ renforcent l'agressivité de la berline, avec ce style de turbine. Petite folie qui prouve qu'il s'agit d'un concept-car, l'absence de poignées de porte physique en lieu et place de surfaces tactiles éclairées, “pour réduire davantage la trainée”.

Comme dit plus haut, la version chinoise de l'ID. Aero débarquera dès le second semestre 2023, tandis qu'un modèle dédié aux marchés européens et américains (probablement renommé ID.7 pour l'occasion) sera lancé plus tard, sans plus de précision pour l'instant.