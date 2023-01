CES 2023 : Peugeot dévoile l’Inception Concept, la voiture l’électrique de demain

A l'occasion du CES 2023, Peugeot a présenté sa vision du futur de l'automobile électrique : l'Inception Concept. Ce concept-car incarne toutes les ambitions du constructeur, sur le plan technologique bien entendu, mais aussi côté design.

Comme vous le savez, le CES 2023 a ouvert ses portes depuis quelques jours. L'occasion pour de nombreuses marques et startups de présenter les produits et innovations de demain. Bien entendu, certains constructeurs automobiles ont également profité du salon de Las Vegas pour dévoiler leurs dernières trouvailles.

C'est le cas de Volkswagen, qui a levé le voile sur l'ID .7, sa toute première berline électrique et futur concurrente de la Tesla Model 3. De son côté, BMW a fait sensation avec le i Vision Dee, un prototype étonnant qui nous donne un avant-goût des futures voitures électriques de la marque allemande.

Peugeot présente sa vision du futur de la voiture électrique

Et en ce 6 janvier 2023, Peugeot a lui aussi décidé de dévoiler sa vision du futur de l'automobile électrique. Pour la marque au Lion, l'avenir prendra donc la forme de l'Inception Concept, un concept-car révolutionnaire, tant sur le plan technologique qu'esthétique.

Tout d'abord, il donne un aperçu de ce que seront les voitures électriques du constructeur basés sur les quatre nouvelles plateformes “BEV-by-design” à venir du groupe Stellantis. Pour rappel, cette nouvelle gamme de plateformes va intégrer les véhicules électriques des différentes marques de la maison-mère dès 2023.

Conçues pour l'électrification, elles offrent des différences majeures en termes d'architecture tandis qu'elles introduiront des modules technologiques alimentés par l'intelligence artificielle (STLA Brain, STAL SmartCockpit et STLA Autodrive).

800 km d'autonomie et 680 ch de puissance

Concernant l'Inception Concept, il repose sur la STLA Large, une plateforme dédiée aux modèles grand format. Pour cause, la berline affiche un empattement de 1,34 mètre et 5 mètres de longueur. Sous le “capot” , on retrouve une batterie en 800 V de 100 kWh, qui permettra à l'Inception de parcourir 800 km en une seule charge d'après Peugeot.

Deux moteurs électriques compacts sont placés à l'avant et à l'arrière pour une puissance cumulée approchant des 680 ch (500 kW). D'après le constructeur, le 0 à 100 km est effectué en moins de 3 secondes. Côté consommation, la marque au Lion annonce 12,5 kWh aux 100 km. Enfin, Peugeot annonce qu'il est possible d'obtenir 30 km d'autonomie en une minute de charge seulement, soit 150 km en 5 minutes.

Impossible de conclure cet article sans évoquer le design de ce concept-car. S'il reprend l'attitude et la posture féline de Peugeot, les codes ont été réinterprétés pour donner vie à cette nouvelle ère du constructeur. “Ce nouveau design évolue entre des lignes sensuelles et des courbes athlétiques, plus géométriques et acérées, comme celles des épaulements d'ailes horizontaux”, décrit la marque française. Selon Peugeot, on retrouvera l'influence de l'Inception dans les voitures Peugeot dès 2025.