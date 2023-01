CES 2023 : Goodyear est de retour avec un pneu composé à 90% de matériaux recyclables

Goodyear Tire & Rubber Company, le spécialiste américain des pneus basé dans l’Ohio, vient de dévoiler un pneu composé à 90 % de matériaux durables, un record pour l’entreprise.

À l’occasion du CES 2022, Goodyear avait beaucoup fait parler de lui après avoir présenté un peu composé à 70 % de matériaux durables. Fabriqué à l’aide de noirs de carbone, d’huile de soja, de cendres de balle de riz ou encore de bouteilles et d’autres déchets plastiques recyclés, le pneu se voulait beaucoup plus respectueux de l’environnement.

Cette année, pour le CES 2023, le spécialiste américain des pneus a évidemment voulu aller encore plus loin. L’entreprise a cette fois-ci levé le voile sur un nouveau pneu utilisant 90 % de matériaux durables, soit 20 % de plus que la génération précédente.

Quelle est la composition de ce nouveau pneu durable ?

L'entreprise affirme que son pneu de démonstration composé à 90 % de matériaux durables comprend 17 ingrédients caractéristiques répartis sur 12 composants différents. Parmi eux, on retrouve notamment quatre types différents de noir de carbone produits à partir de méthane, de dioxyde de carbone, d'huile végétale et d'huile de pyrolyse de pneus en fin de vie.

Le pneu est également toujours composé d’huile de soja qui aide à maintenir la souplesse du composé de caoutchouc du pneu dans des températures changeantes et réduit l'utilisation de produits pétroliers par Goodyear. On trouve aussi de la silice produite à partir de résidus d'écorces de riz, un sous-produit de la transformation du riz souvent envoyé dans les décharges, améliorant ainsi son adhérence.

Le pneu contient également du polyester, recyclé à partir de bouteilles post-consommation, des résines de pin biorenouvelables utilisées pour améliorer et renforcer les performances de traction des pneus, du fil de talon et la corde d'acier provenant d'acier à forte teneur en recyclage ainsi que des polymères à bilan massique certifié ISCC provenant de matières premières bio.

Dès 2020, Goodyear s'était engagé à produire un pneu composé à 100% de matériaux recyclables d'ici 2030, et grâce à son avancée rapide dans le domaine, on imagine que cet objectif pourra rapidement être atteint. Il reste à savoir quand ces pneus écologiques seront commercialisés, et surtout à quel prix.