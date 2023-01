CES 2023 : Nvidia annonce la GeForce RTX 4070 Ti, une carte graphique surpuissante à moins de 1000 euros

Nvidia a dévoilé sa toute nouvelle carte graphique : la GeForce RTX 4070 Ti. Il s’agit de la remplaçante de la RTX 3080 Ti. Elle cherche à proposer des performances optimales à un prix inférieur à 1000 euros.

Nvidia a profité du CES de Las Vegas pour dévoiler sa toute nouvelle carte graphique : la RTX 4070 Ti. Un produit qui veut allier performances et prix raisonnable, puisqu’il s’agit de la première carte de la série 40XX à être vendue sous la barre des 1000 euros.

Comme on pouvait s’y attendre, la RTX 4070 Ti est une version rebrandée de la RTX 4080 12 Go, présentée en même temps que la RTX 4080 et 4090, mais finalement annulée au dernier moment. Elle revient sous un autre nom et s’annonce très intéressante.

Une GeForce RTX 4070 Ti qui veut séduire un large public

Cette RTX 4070 Ti embarque la nouvelle architecture Ada Lovelace du constructeur avec un GPU AD 104 gravé en 4 nm. Elle dispose de 12 Go de mémoire GDDR6X, de 7680 cœurs CUDA, de 40 Shaders TFLOPS et de 641 Tensor Flops. Des caractéristiques qui, en termes de puissance, la placerait au même niveau que la 3090 Ti, selon Nvidia. Cependant, cette 4070 Ti promet de moins consommer.

Alors que les RTX 4080 et 4090 étaient de véritables monstres (plus de deux kilos sur la balance et trois slots sur votre tour), la RTX 4070 Ti adopte une taille raisonnable. Si nous avons toujours un produit massif de 1,5 kilo, il est cette fois pensé pour les boîtiers ATX classique et ne prend que deux slots. A l’arrière, nous trouvons la connectique classique de la gamme, à savoir trois ports DisplayPort et un port HDMI. Bien évidemment, cette 4070 Ti mise toujours sur les technologies de Nvidia pour convaincre, comme la prise en charge du ray-tracing, mais aussi le DLSS 3.0, qui permet d’augmenter drastiquement les performances en jeu sans perdre en qualité. Un produit clairement destiné à ceux qui veulent donner un coup de frais à leur config et qui sont encore équipés de “vieilles” cartes comme celles de la gamme 20XX voire plus anciennes.

Pas de Founder’s Edition pour ce produit, puisqu’il faudra obligatoirement passer par un modèle constructeur. Gigabyte, Asus, Zotac, PNY ou Palit, tous sont déjà dans les starting blocks. Cette 4070 Ti sera vendue dès le 5 janvier 2023 à partir de 899 euros, un prix intéressant pour ce qu’elle a à proposer. A noter que ce tarif peut augmenter en fonction des modèles. Notre test arrive très bientôt, et nous pouvons déjà dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à tirer de ce produit.