CES 2023 : Volkswagen présente l’ID.7, sa berline électrique anti-Tesla Model 3

A l'occasion du CES 2023 de Las Vegas, Volkswagen a levé le voile sur l'ID.7. Cette toute nouvelle berline électrique sera lancée en Europe, en Chine mais aussi aux Etats-Unis. Et autant dire qu'elle s'annonce comme une concurrente de choix face à la Tesla Model 3.

En octobre 2022, Volkswagen a confirmé ses ambitions sur le marché de l'électrique. En effet, le constructeur allemand compte lancer pas moins de 10 nouveaux modèles électriques d'ici 2026. L'idée étant de se positionner sur tous les secteurs possibles, et pas seulement les SUV et les citadines.

Quelques mois auparavant, VW a levé le voile sur l'ID Aero. Ce concept-car était pensé pour nous offrir un avant-goût de l'ID.7, la toute première berline électrique de la marque. Or, l'attente vient de toucher à son terme puisque Volkswagen a profité du CES 2023 de Las Vegas pour officialiser l'existence de l'ID.7. “Avec la nouvelle ID.7, nous étendons notre gamme de modèles électriques aux segments supérieurs. La berline offrira une technologie et une qualité de premier ordre”, a annoncé Thomas Schäfer, PDG de Volkswagen, dans un communiqué.

Volkswagen présente enfin l'ID.7, sa 1re berline électrique

Même s'il faudra attendre le printemps 2023 pour une présentation en bonne et due forme, la berline électrique s'est donc dévoilée au salon dans un exemplaire de pré-série camouflé. L'idée étant de dissimuler les éléments clés du design, tout en donnant un premier aperçu de la ligne de la voiture. Comme dit plus haut, l'ID.7 est basé sur le concept ID Aero, et comme lui, elle sera basée sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. C'est elle que l'on retrouve déjà sur l'ID. 4 ou encore sur l'ID. Buzz, la réédition du célèbre combi électrique de la marque.

De ce que l'on sait pour l'instant, l'ID. 7 devrait approcher des 5 mètres de longueur. Seul l'empattement a été confirmé par VM, à savoir 2,97 mètres. De quoi promettre un habitacle généreux. D'après Volkswagen, le design a été pensé pour réduire la traînée et offrir un meilleur aérodynamisme. L'objectif étant évidemment d'améliorer la consommation d'énergie. “Les prises d'air situées à l'avant guident l'air qui les traverse le long des côtés du véhicule jusqu'à l'arrière, formant un rideau d'air qui calme le flux d'air sur les côtés du véhicule. Le toit présente une pente spectaculaire de type coupé vers l'arrière et contribue ainsi au très bon coefficient de traînée”, explique Volkswagen.

Un intérieur très fidèle à l'esprit ID

Ensuite, que nous réserve l'intérieur de la berline ? Comme on peut le voir sur les images partagées par le constructeur, on retrouve une configuration similaire à celle des précédents ID de série. Le grand écran d'infodivertissement de 15″ trône sur la partie centrale, et c'est ici que l'on retrouvera la quasi-totalité des commandes, à l'exception des quelques boutons physiques présents sur le volant. D'ailleurs et afin d'éviter au conducteur de parcourir d'innombrables menus sur l'écran tactile, l'ID. 7 fera la part belle aux commandes vocales.

Ainsi, il sera possible de gérer la climatisation par la voix, tout comme le chauffage. Par exemple, il suffira de dire “ID, j'ai froid aux mains” pour que le chauffage du volant se déclenche automatiquement. Mais ce n'est pas tout, puisque la voiture pourra détecter l'arrivée du conducteur grâce à la clé. De cette manière, le véhicule pourra lancer la clim ou le chauffage selon la saison pour offrir un habitacle à la bonne température.

Pour le reste des caractéristiques techniques de l'ID. 7, il faudra malheureusement patienter jusqu'au printemps 2023. Quoi qu'il en soit, la berline électrique est attendue en 2024 en Europe, en Chine mais aussi sur le marché américain. Mine de rien, si Volkswagen propose l'ID.7 sous la barre des 50 000 dollars, il s'agira de la première berline électrique “abordable” disponible sur le marché US depuis la sortie de la Tesla Model 3 en 2017.

Source : The Verge