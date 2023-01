CES 2023 : BMW présente le i Vision Dee, le prototype des futures berlines électriques de la marque

Le concept car i Vision DEE présenté par BMW au CES 2023 donne une bonne idée des gammes de berlines que proposera la marque allemande à l'horizon 2025.

La i Vision DEE (pour Digital Emotional Experience) est un prototype de berline sportive et classique de BMW dont le design s’inspire résolument des modèles construits par la marque dans les années 60. Loin d’être passéiste pourtant, la voiture se veut tournée vers l’avenir ; elle adopte Neue Klasse, la plateforme technique et le design volontairement minimaliste sur lesquelles se baseront les véhicules électriques de BMW à partir de 2025.

À lire — Prise en main du BMW iX1, le SUV 100 % électrique qui a tout pour plaire

Plus qu’une voiture, la i Vision DEE se veut, selon les propres termes de BMW, une partenaire digitale idéale. Sa technologie lui permettra d’interagir avec son conducteur et de l’accompagner « dans un voyage entre réalité et monde virtuel ». Pour garantir cette immersion, BMW l’équipera d’un pare-brise qui servira d’élément de commande central. Grâce à la technologie « BMW Mixed Reality Slider » et aux capteurs tactiles « Shy-Tech » intégrés au tableau de bord, il sera possible de choisir le nombre et le genre d’information que l’on veut voir affichés. Cela pourra aller d’un simple indicateur de vitesse à de la projection en réalité augmentée, en passant par les conversations tirées d’une messagerie.

La BMW i Vision DEE se base sur la plateforme Neue Klasse, l'avenir de la Série 5

La compagnie souligne le côté émotionnel de son prototype en mettant l’accent sur le dialogue homme-machine : pendant la conduite, « l’interaction vocale devient le mode de commande principal ».

La technologie E Ink est vouée au succès si BMW l’implémente réellement. Elle permet de modifier la couleur extérieure de la voiture « selon les désirs et la situation ». Le concept n'est pas tout neuf, la compagnie l'ayant dévoilé au public sur la même scène l'année dernière, avec le SUV iX Flow. Par ailleurs, la i Vision Dee vous accueille de manière personnalisée en affichant votre avatar et un message de bienvenue sur la vitre latérale. Comme en atteste la vidéo publiée sur YouTube, de nombreuses idées présentées ici ressemblent à de la science-fiction. BMW a deux ans pour développer ses nouvelles Neue Klasse.

Source : BMW