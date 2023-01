CES 2023 : Asus présente ses nouveaux PC gaming ROG, et il y a du lourd

Le CES de Las Vegas est lancé et Asus en profite pour dévoiler ses nouveautés. Au menu, de nombreux PC portables de la gamme ROG, celle dédiée aux joueurs. Les stars des annonces sont les nouveaux Strix Scar 16 et 18 pouces, dotés d’un écran mini-Led et des dernières cartes graphiques de chez Nvidia.

Qui dit début d’année, dit CES de Las Vegas. Après une édition 2022 synonyme de faux départ suite à la pause forcée du COVID, l’itération 2023 veut relancer définitivement la machine. Les constructeurs ne se privent donc pas pour annoncer tout un tas de produits. C’est le cas d’Asus qui a dévoilé ses nouveaux PC ROG.

Le constructeur taïwanais a levé le voile sur une petite dizaine de PC portables dédiés aux gamers. Il s’agit pour la quasi-totalité de produits déjà existants mais remis au goût du jour avec les processeurs Intel de 13e génération et les dernières cartes RTX 40XX de Nvidia. Cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu de produits qui sortent du lot. Deux retiennent particulièrement l’attention : les Strix Scar 16 et 18.

Asus présente ses nouveaux joyaux, les ROG Strix Scar 16 et 18

Le nouveau Strix Scar est pensé comme le PC gaming phare de l’année 2023, celui qui doit être le porte-étendard de la marque en la matière. Il se présente en deux versions, une avec un écran de 16 pouces et une deuxième avec une dalle de 18 pouces. Les deux disposent d’une dalle mini-led en 16 :9 d’une définition de 2560 x 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz (ou au choix d’une dalle 1200p/165 Hz).

A l’intérieur, Asus a mis le paquet avec un processeur Intel Core de 13e génération (jusqu’à l’i9-3980HX), une carte graphique RTX 40XX (jusqu’à la 4090), 64 Go de RAM et jusqu’à 2 To de mémoire en SSD. Pour le reste, nous avons un ordinateur au châssis aluminium avec des dimensions de 354 x 264 x 22,6 mm pour le 16 pouces et de 399 x 294 x 23,1 mm pour le 18 pouces. Nous avons d’autres choses intéressantes, comme un clavier chiclet RGB rétroéclairé ainsi que le NumPad, qui permet de transformer le trackpad en pavé numérique.

Deux beaux ordinateurs qui seront commercialisés au premier trimestre 2023 à partir de 3 999 euros.

Asus rafraîchit sa gamme de PC pour 2023

En plus de ces deux PC, Asus a donné un coup de frais à bon nombre de ses produits. Tous sont désormais équipés des derniers processeurs Intel de 13e génération et de la série RTX 40XX. Nous avons le Strix G16 (1 699 euros), le Strix G17 (2 299 euros).le Strix G18 (2 399 euros), et le Scar 17 (3 799 euros). Nous avons également les nouveaux Zephyrus, qui misent toujours sur l’alliance entre puissance et finesse (M16, G14, G16, et Duo 16 à deux écrans, respectivement à 2799 euros, 2499 euros, 2099 euros et 4499 euros) ainsi que les nouvelles versions du Flow Z13 (2 099 euros) et Flow X13 (1 899 euros).

Beaucoup de nouveautés, donc, mais pas vraiment de révolution à l’horizon. Le but du constructeur est assumé : se baser sur ses produits qui marchent pour cette année.