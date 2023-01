CES 2023 : Samsung lance les Odyssey G9, des écrans de PC incurvés géants de 57 et 49 pouces

Samsung vient de dévoiler deux nouveaux écrans pour PC, avec des dalles mini-LED et OLED. Ceux-ci ont surtout la particularité de proposer un très grand format, puisqu’ils mesurent 57 et 59 pouces.

Alors que le salon annuel CES 2023 va ouvrir ses portes, Samsung a déjà commencé à présenter quelques-uns de ses nouveaux produits pour cette nouvelle année, dont par exemple un réfrigérateur personnalisable avec un écran géant de 32 pouces, ou encore un nouveau type d’écran flexible et extensible.

Le fabricant coréen vient également de lever le voile sur deux nouveaux moniteurs, les Samsung Odyssey Neo G9 et OLED G9. Ces derniers utilisent respectivement des technologies d’affichage quantum mini-LED et OLED, mais ils se démarquent surtout grâce à leur taille gigantesque.

Les deux nouveaux écrans de Samsung sont énormes

Tout d’abord, le Samsung Odyssey Neo G9 mesure pas moins de 57 pouces de diagonale, ce qui fait de lui l’un des écrans les plus grands du marché. Il offre une incurvation 1000R, une définition 7680 x 2160 pixels ainsi qu’un ratio d’affichage de 32:9. Il a également la particularité d’être doté d’une connectique DisplayPort 2.1, une première dans l’industrie. Ce dernier lui permet de transférer des données environ deux fois plus vite que le DisplayPort 1.4 utilisé précédemment. L’écran est évidemment pensé pour le gaming, puisqu’il prend en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

De son côté, le Samsung Odyssey OLED G9 est un peu plus petit avec ses 49 pouces, et est également un peu moins incurvé (1800R). Il est équipé d’une dalle OLED QHD (5,120 x 1,440 pixels) avec un ratio 32:9. Grâce à sa dalle OLED, il propose un taux de réponse de seulement 0.1 ms avec une fréquence de 240 Hz.

On retrouve également la synchronisation adaptative et AMD FreeSync Premium pour minimiser les déchirements de l’image. En termes de ports, vous trouverez un Mini-DisplayPort, un HDMI 2.1 et l'USB-C, ce dernier offrant jusqu'à 65W de puissance de charge. Les deux moniteurs comprennent le Samsung Gaming Hub avec un accès aux services de jeu en nuage tels que Xbox Cloud Gaming et NVIDIA GeForce Now.

En plus de ces deux écrans pensés pour les joueurs, Samsung a également annoncé son premier moniteur 5K, qui s'adresse aux créatifs. Le ViewFinity S9 de 27 pouces a une définition de 5 120 x 2 880, une gamme de couleurs étendue de 99 % DCI-P3 et une prise en charge du HDR 600. À cela s'ajoutent un écran mat, une caméra 4K détachable et des ports HDMI, DisplayPort et USB-C.