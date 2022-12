CES 2023 : Samsung lance un réfrigérateur avec un écran géant de 32 pouces

Alors que le CES 2022 n’a pas officiellement ouvert ses portes, Samsung commence tout de même à présenter quelques produits, dont notamment un frigo intelligent équipé d’un énorme écran de 32 pouces.

Le CES 2023, le salon de l’électronique qui se tiendra du 5 au 7 janvier 2023, sera l’occasion de découvrir de nouveaux produits technologiques futuristes, et Samsung fera évidemment partie de l’événement. En amont du salon, le fabricant a commencé à dévoiler quelques appareils sur son site officiel.

Le fabricant coréen vient ainsi de lever le voile sur le Bespoke Refigerator Family Hub Plus. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un réfrigérateur, mais ce dernier dispose de plusieurs atouts.

Lire également – Samsung domine encore le marché des smartphones, loin devant Apple

Le Samsung Bespoke Refigerator Family Hub Plus arrive avec un énorme écran

L’une des particularités de ce nouveau frigo est son écran géant sur la porte droite. Alors que la génération précédente utilisait un écran de 21,5 pouces, le nouveau modèle est équipé d’un écran de 32 pouces. Ce dernier propose une définition FHD, et permet de visionner du contenu vidéo sur l’application Samsung TV Plus.

Plus de 190 chaînes TV américaines sont disponibles, mais également 80 chaînes TV coréennes. Un mode picture-in-picture est même de la partie pour vous permettre de continuer à regarder la télévision tout en naviguant sur Internet pour chercher une recette de cuisine, ou encore de contrôler votre maison connectée.

Le nouveau réfrigérateur fait partie de la série Bespoke de Samsung, au même titre que les Galaxy Z Flip 4 Bespoke Edition. Cette série mise tout sur la personnalisation, puisque le smartphone propose plus de 70 combinaisons de couleurs différentes. Le terme Bespoke est défini comme « un produit fabriqué spécialement, selon les besoins d'un client individuel », et c’est exactement ce que Samsung veut faire ici.

Les clients peuvent donc choisir des options à une, deux et quatre portes et mélanger et assortir non seulement la combinaison d'armoires, mais également échanger la couleur des panneaux avant avec des teintes telles que Cotta White et Cotta Charcoal dans une finition métallique, et Clean Pink, Clean Navy, Satin Blue, Satin Gris et Beige satiné en finition verre.