CES 2023 : Samsung dévoile le premier écran affichant une luminosité supérieure à 2000 nits

Lors du CES 2023, Samsung Display a fait la démonstration d'un panneau OLED pour smartphone qui a atteint une luminosité maximale supérieure à 2 000 nits.

Le CES 2023 fut l’occasion pour Samsung de clamer le titre de première compagnie à fabriquer un écran affichant une luminosité de pointe de 2000 candelas par mètre carré. Le record est homologué par un organisme reconnu. Grâce à ce nouveau record, l’avenir de Samsung Display s’annonce plus clair que jamais. Selon la compagnie, les smartphones présentent « une qualité plus réaliste avec une expression riche des couleurs qui ajoute au plaisir de l’utilisateur ».

Parce que les smartphones sont fréquemment utilisés à l’extérieur comme à l’intérieur, la luminosité de leur écran est un facteur de qualité important. Comme le dit Hojung Lee, un dirigeant de Samsung, « la luminosité d’un écran est un facteur qui a une grande influence sur l’expérience du consommateur en matière de qualité d’image et de performances des smartphones ». Si la performance des ingénieurs sud-coréens est, certes, honorable, aucune précision n’a été apportée quant aux appareils qui seront dotés de ce bijou technologique.

Le Galaxy S22 affiche une luminosité de pointe de 1750 nits, le Galaxy S23 pourrait en afficher 2000

Alors que le Samsung Galaxy S22 peut se vanter d’atteindre une luminosité de pointe de 1750 nits, certaines rumeurs affirment que le Galaxy S23 Ultra, le modèle le plus luxueux de la gamme, pourrait profiter de la technologie UDR (pour Ultra Dynamic Range).

On notera que le très haut de gamme de Samsung ne serait pas le premier smartphone à disposer d’un écran pouvant afficher une luminosité de 2000 nits. Apple affirme sur son site Internet que ses iPhone 14 Pro atteignent une luminosité de pointe de 2000 nits en extérieur, les iPhone 14 et 14 Plus étant, eux, limités à 1200 nits. Au final, cela importe peu, car les écrans de leurs appareils sont bel et bien fournis par Samsung. Les S95C et S90C, des TV OLED 4K à technologie Quantum Dot devraient en faire la démonstration.

Source : Gizchina