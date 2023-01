Roborock S8, S8+ et S8 Pro Ultra : la gamme d’aspirateurs connectés s’améliore, encore et encore

À l'occasion du CES 2023, qui se tient actuellement à Las Vegas, Roborock a dégainé l'artillerie lourde en matière d'aspirateurs connectés. Ce ne sont pas 1, ni 2, ni 3 modèles que le fabricant a dévoilés, mais bien 4 nouveaux aspirateurs. Roborock S8, S8+, S8 Pro Ultra et Dyad Pro, il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses. On fait le point sur toutes les annonces du constructeur.

Comme chaque année à peu près à la même période, Roborock vient de dévoiler son nouveau millésime d'aspirateurs connectés. Mais plutôt que de disséminer ensuite leur sortie tout au long de l'année, le constructeur a préféré cette fois les présenter d'une seule salve. De quoi faire d'une pierre quatre coups.

Dans la gamme des nouveaux Roborock S8, on trouve donc 3 modèles : le S8, le S8+ et le S8 Ultra. Et au rayon des aspirateurs-laveur, un petit nouveau fait également son entrée : le Dyad Pro. Voici toutes les nouveautés qui vous attendent cette année de la part du ténor des aspirateurs connectés.

Roborock S8, S8+ et S8 Pro Ultra : pas de révolution, mais quelques belles nouveautés

Premier point : tous les nouveaux modèles de la gamme S8 profitent désormais d'une puissance d'aspiration de 6 000 Pa. Ce qui en fait non seulement les aspirateurs les plus puissants de Roborock, mais aussi parmi les plus performants toutes marques confondues. Autre nouveauté : les S8 profitent maintenant d'une brosse à double rouleau en caoutchouc qui, selon le fabricant “améliore le ramassage de la saleté et résiste aux cheveux et poils emmêlés”. Parfait pour celles et ceux qui ont un animal de compagnie à la maison, en somme.

Si vous vous demandez quelles sont les différentes entre les S8 et S8+, retenez qu'il n'y en a pas au niveau de l'aspirateur en lui-même. En réalité, c'est surtout au niveau du dock que tout se situe : le S8 n'en a pas, alors que le S8+ en a bien une. Le dock permet à l'appareil de se recharger, mais également d'en vider le contenu.

Mais c'est surtout le S8 Pro Ultra qui bénéficie d'un plus grand nombre de nouveautés. Il dispose d'une station d'accueil, tout comme le S7 Pro Ultra lancé en juin 2022. Le RockDock Ultra est capable de laver la serpillière, tout en profitant de fonctions d'autonettoyage, de vidage de la poussière, etc. Enfin, et c'est la petite nouveauté, le RockDock Ultra permet de sécher à l'aide d'un système à air chaud la serpillière, afin d'éviter les mauvaises et odeurs et les moisissures.

Autre bon point : grâce au système de nettoyage VibraRise 2.0, serpillière peut se soulever instantanément lorsque l'aspirateur détecte un tapis. Enfin, le Roborock S8 Pro Ultra effectue 3 000 mouvements par minute quant il s'agit de frotter les sols, grâce à un système sonique.

La gamme des S8 démarre à 699 euros et sera commercialisée à compter de mars 2023.

Roborock Dyad Pro : encore plus précis

Évoquons maintenant le cas de l'aspirateur laveur, le Dyad Pro. Grâce à sa puissance d'aspiration de 17 000 Pa, l'appareil est capable d'aspirer et de laver simultanément toutes vos surfaces. Un système de nettoyage automatique des rouleaux est intégré à la station d'accueil, ainsi qu'un autoséchage, qui évite aux mauvaises odeurs et à la moisissure d'imprégner ces mêmes rouleaux.

Selon le constructeur, les rouleaux peuvent s'approcher des bords des murs avec une précision de 1 mm, même dans les endroits les plus difficiles à atteindre comme les angles d'une pièce. Enfin, on note désormais la présence d'un réservoir sur la tête de la brosse, permettant le remplissage du liquide de nettoyage.

L'appareil sera commercialisé au prix de 449 € courant janvier. Une offre de lancement à 349 € sera également mise en place du 13 au 15 janvier 2023.