CES 2023 : Samsung va dévoiler un type d’écran inédit lors de l’événement

Le bruit court selon lequel Samsung s’apprête à présenter un nouveau type d’écran lors du CES de Las Vegas. Ce dernier serait pliant, flexible et extensible. Comme on dit dans ce secteur, « attendons de voir ».

Pour Samsung, les choses sont claires : les marges bénéficiaires se feront avec les écrans pliables. Le géant coréen a prévu que les ventes de ses smartphones pliants, le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4 seront les moteurs de la croissance de l’entreprise lors des fêtes de fin d’année 2022 et en 2023. La compagnie a bien l’intention de surfer sur cette vague d’enthousiasme pour les appareils aux formes originales. Il se murmure ainsi que ses ingénieurs s’apprêteraient à présenter un nouveau type d’écran lors du Consumer Electronics Show de Las Vegas qui démarre dans quelques jours.

À en croire le site ETNews, Samsung va dévoiler un écran hybride lors de la grand-messe mondiale de l’électronique. La rumeur court que cette technologie pourrait s’utiliser de deux manières. Il serait non seulement possible de plier l’écran, mais on pourrait également l’agrandir en le faisant glisser, comme le LG Rollable. Si enthousiasmante que soit cette technologie, Samsung ne semble apparemment pas enclin à la dévoiler à un large public.

Le nouvel écran de Samsung sera non seulement pliable, mais aussi enroulable et extensible

Il se murmure ainsi que seul un petit nombre d’élus auront la primeur d’une démonstration dans une cabine privée. Peu d’informations ont filtré concernant cet écran : il mesurerait 8 pouces de diagonale en position totalement repliée, et 10 pouces une fois totalement déplié. En mode « slide », la diagonale de l’affichage atteindrait 12,4 pouces, soit la taille d’une grande tablette. Un tel écran interroge forcément : quel type d’appareil Samsung envisage-t-il ?

Serait-ce un hybride de smartphone et de tablette, ou bien, à l’instar d’Apple avec son MacBook 20” pliable, Samsung souhaite créer un nouveau type de laptop ? Tournera-t-il sous Android ou sous Windows/Linux ? La compagnie coréenne pourrait aussi se contenter de breveter sa technologie et de la revendre à d’autres entreprises, comme c’est déjà le cas actuellement. Bien évidemment, aucune information n’a encore filtré quant au prix de ce type d’écran.

