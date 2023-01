CES 2023 : Asus présente le ProArt Studiobook 16 3D OLED, son premier PC avec écran 3D sans lunettes

Asus a dévoilé tout un tas de nouveaux ordinateurs à l’occasion du CES de Las Vegas. L’un d’eux retient particulièrement l’attention : le ProArt Studiobook 16 3D OLED. Il s’agit en effet du premier terminal de la marque à disposer d’un écran 3D sans lunettes.

Le CES de Las Vegas est bel et bien lancé. Asus a déjà présenté ses nouveautés gaming le 3 janvier et c’est maintenant autour des produits « classiques » d’être dévoilés. Comme hier, nous avons essentiellement des rafraîchissements de gamme. Néanmoins, un PC attire tous les regards : il s’agit du ProArt Studiobook 16 3D OLED.

Cet ordinateur ultra haut de gamme est destiné aux créateurs. Pour se démarquer, il mise sur sa dalle hors du commun. C’est en effet le premier PC de la marque à être équipé d’un écran en 3D sans lunettes. Une technologie qu’Asus a appelé Spatial Vision et qui rappelle furieusement le Spatial Labs d’Acer.

Le Studiobook 16 3D OLED, premier PC d’Asus avec un écran 3D sans lunettes

Les caractéristiques du PC font rêver. Il est doté d’une dalle OLED de 16 pouces d’une définition de 3200 x 2000 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour le moment, impossible de dire ce que vaut la 3D sans lunettes, mais on peut imaginer quelque chose de similaire à ce que fait la concurrence. A l’intérieur, nous avons un processeur Intel Core de 13e génération (jusqu’à un Intel Core i9-13980HX), une carte graphique RTX 4070 au maximum, 64 Go de RAM et jusqu’à 8 Go de stockage SSD. Un beau bébé qui adopte des dimensions de 356 x 271 x 20,9 mm pour 2,4 kilos. Pas de date de sortie ni de prix pour le moment.

A noter qu’il ne s’agit pas du seul PC équipé d’une dalle en 3D sans lunettes, puisqu’Asus a également dévoilé le Vivobook 16X 3D OLED. Il dispose de la même dalle que le PC précédent, ainsi que des mêmes caractéristiques, mais avec un châssis plus classique. Il sera disponible au 3e trimestre 2023 pour un prix de départ fixé à 4999 euros.

Asus a aussi levé le voile sur ses deux nouveaux ultraportables Zenbook : le Zenbook Pro 14 OLED ainsi que le Zenbook 14X OLED. Le premier est le plus haut de gamme. Il est équipé d’une dalle OLED de 14,5 pouces en 2,8K avec un taux de rafraîchissement de 120Hz, d’un processeur Intel Core de 13e génération ainsi que d’une carte graphique RTX 40XX de chez Nvidia. Nous sommes ici à la limite de l’ultraportable, puisque le PC pèse tout de même 1,65 kilo. Il sera vendu au cours du deuxième trimestre 2023 pour 2999 euros.

Le Zenbook 14X OLED propose les mêmes caractéristiques, mais se contente d’une RTX 3050 et se montre un peu plus léger, pesant 1,5 kilo. Un ordinateur qui veut allier transportabilité et puissance. Il sera disponible au deuxième trimestre à un prix de départ fixé à 1 799 euros.

En plus de ces PC dédiés au travail, Asus rafraîchit sa gamme TUF avec des nouvelles versions du TUF Gaming A16 Advantage Edition (1699 euros), du TUF Gaming A15 (1499 euros), du TUF Gaming A17 (1599 euros), du TUF Gaming F15 (1599 euros) et du TUF Gaming F17 (1799 euros).

Bref, Asus mise sur des rafraîchissements cette année, mais n’oublie pas de mettre en avant ses innovations. Si les écrans 3D sans lunettes ne signent pas forcément une révolution pour le grand public, cette technologie pourrait se montrer très utile pour les professionnels qui travaillent sur la 3D. Reste à voir si les acheteurs seront au rendez-vous.