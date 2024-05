Huawei Band 9 : le bracelet connecté passe sous les 50 € chez Amazon

Si vous avez un budget maximal de 50 euros pour l'achat d'un bracelet connecté, alors cette offre Amazon tombe au bon moment ! À l'occasion d'une vente flash, le Huawei Band 9 peut être obtenu à exactement 49,99 euros.

Alors que Huawei s'apprête à lancer sa nouvelle montre connectée Watch Fit 3, Amazon en profite pour faire baisser le prix d'un bracelet connecté de la marque asiatique. Disponible en plusieurs coloris au choix, le Huawei Band 9 est en vente flash au tarif de 49,99 euros au lieu de 59,99 euros.

Cela fait une remise immédiate de 10 euros de la part du site e-commerce, soit une réduction de 15% par rapport au prix conseillé du produit. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Compatible avec les appareils fonctionnant sous Android 8.0 (ou modèle ultérieur) et iOS 13.0 (ou version supérieure), le Band 9 de Huawei est un bracelet connecté est équipé d'un écran tactile AMOLED de 1,47 pouce avec une définition de 194 × 368 pixels et une densité de 282 PPI. Du côté des capteurs, on trouve l'accéléromètre, le gyroscope, le magnétomètre, la fréquence cardiaque ou bien encore la lumière ambiante. Concernant l'autonomie, l'objet connecté peut être utilisé au cours d'une durée maximale de 14 jours en fonction de son utilisation. Enfin, le Huawei Band 9 dispose d'une gestion de la santé du sommeil, de 100 modes d'entraînement différents, et de la prise en charge de diverses fonctions (musique, notifications d'appels, messages, calendrier,…).