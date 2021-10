Quels sont les meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 € en octobre

En cette fin octobre, il est possible de profiter de quelques forfaits mobiles pas cher à moins de 5 euros. Si vous n'êtes pas du genre à naviguer sur internet sur votre smartphone, les offres qui suivent vous conviendrons particulièrement. Voici les meilleures offres du moment sur les forfaits mobiles à moins de 5 euros.

Meilleur forfait mobile pas cher à moins de 5 euros

Forfait Cdiscount Mobile 5 Go à 3,99 € par mois pendant un an

On commence notre sélection des meilleurs forfaits mobiles à moins de 5 euros avec une offre Cdiscount Mobile. L'opérateur virtuel qui exploite le réseaux de Bouygues Télécom propose un forfait 5 Go à 3,99 € par mois. Sans engagement, le tarif est valable pour une durée de 12 mois. Au delà, le prix mensuel passe à 7,99 €.

L'offre court jusqu'au 3 novembre 2021. Idéal pour les personnes qui ne consomment pas beaucoup de données mobiles, il permet de profiter d'une enveloppe de 5 Go en 4G en France Métropolitaine. Si vous voyagez occasionnellement, vous avez également la même quantité de donnée allouée, à utiliser en Europe et DOM.

On retrouve les traditionnels appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, mais aussi depuis l’Europe et les DOM (38 destinations) vers un numéro français (limité à 3h maximum par appel et vers 129 destinataires différents, dont 99 vers et depuis l’UE et DOM). La carte SIM triple découpe compatible tous mobiles est facturée 10 euros lors de la commande.

Forfait Auchan Telecom 5 Go à 3,99 € par mois pendant un an

Auchan Telecom propose également un forfait mobile à moins de 5 euros par mois. L'opérateur virtuel de l'enseigne de la grande distribution propose un forfait mobile comprenant 5 Go en 4G à 3,99 euros par mois pendant 12 mois. Comme Cdiscount, le forfait comprend les appels, SMS et MMS illimitée en France Métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM.

Concernant les conditions, elles sont identiques à celles du forfait Cdiscount Mobile précédemment présenté. Concernant l'enveloppe 4G à utiliser en Europe et les DOM, elle est également de 5 Go. Au delà de la période promotionnelle, le prix du forfait passe à 7,99 €. Mais comme c'est sans engagement, vous pouvez résilier le moment venu et vous tourner vers une offre plus avantageuse.

La carte SIM est facturée 10 € euros et l'offre est valable jusqu'au 3 novembre 2021. Une offre quasi identique donc à celle de Cdiscount. Pour rappel ou à titre d'information, Auchan Telecom exploite également le réseau mobile de Bouygues Telecom.

Forfait NRJ Mobile 3 Go à 4,99 € par mois, sans condition de durée

On termine notre sélection avec un forfait à moins de 5 euros proposé par NRJ Mobile. Pour 3,99 € par mois, l'opérateur virtuel propose une enveloppe de données mobiles en 4G de 3 Go. C'est 2 Go de moins que les deux offres précédentes, mais cela dit, l'offre à l'avantage d'être sans condition de durée, avec un prix qui n'augmente pas, même après la première année.

Concernant les services inclus dans le forfait, on retrouve une enveloppe internet de 3 Go à utiliser en France Métropolitaine mais aussi 3 Go utilisables depuis l'union Européenne et les DOM (30 destinations en Europe comprenant les 27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège et 8 destinations en Outre-mer).

De la partie également, on retrouve les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine. Les conditions sont similaires aux deux autres énumérées dans cette sélection, tout comme la durée de la promotion qui court jusqu'au 3 novembre 2021. La carte SIM triple découpe qui assure une compatibilité avec tous les mobiles du marché est au prix de 10 euros. Elle est facturée une seule fois au moment de la souscription.

Comment conserver son numéro de mobile ?

Dans la cas ou vous souhaitez conserver votre numéro de mobile actuel, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire la demande de portabilité auprès de l'opérateur auquel vous souhaitez souscrire votre nouveau forfait. Pour cela, il faut obtenir votre numéro RIO, et le donner à votre nouvel opérateur pour qu'il puisse vous permettre de conserver votre numéro.

Enfin, si vous n'êtes pas convaincu par toutes ces offres, nous vous invitons à jeter un œil dès à présent notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles en fonction de votre budget et de vos besoins ou bien encore les meilleures offres sur les forfaits mobiles 5G.