Cdiscount baisse le prix de cette barre de son Samsung avec caisson de basse

Vous êtes à la recherche d'une barre de son pas trop chère et à un prix abordable ? Chez Cdiscount, optez pour la Samsung HW-T420 qui est vendue avec un caisson de basse sous les 90 euros.

Pour les ultimes heures des French Days Cdiscount 2024, le site e-commerce français propose une belle offre sur l'achat d'une barre de son Samsung. Affichée en temps normal à 129 euros, la barre de son Samsung HW-T420 avec son caisson de basse voit son prix diminuer à 109,99 euros grâce à une remise immédiate de 10 euros et au coupon 10DES79. Le code en question doit être saisi au cours de l'étape de la commande.

En plus de la réduction de la part du site Cdiscount, le produit est éligible à une offre de remboursement de 20 euros en provenance de Samsung (voir conditions). Au total, la barre de son de la marque coréenne revient donc à 89,99 euros.

Considérée comme une barre de son 2.1, la Samsung HW-T420 fournie une télécommande dispose d'une puissance totale de 150 Watts ainsi que des technologies Smart Sound et Bluetooth 4.2. Le Bluetooth permet une connexion rapide avec votre téléviseur, votre smartphone ou votre tablette. On retrouve également un mode gaming et des connecteurs USB / Audio optique.