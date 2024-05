Pour la fête des mères, Samsung propose de nombreuses idées cadeaux à prix réduit

C’est bientôt la fête des mères. Pour ceux qui ont envie de leur faire plaisir, Samsung propose en ce moment différentes idées de cadeaux avec des réductions spéciales ainsi que des produits offerts en bonus.

Cette année, la date de la fête des mères est fixée au 26 mai. Si vous avez envie de lui faire plaisir avec un cadeau plutôt high-tech, Samsung propose différentes d’idées de cadeaux sur son site officiel.

Que ce soit pour une maman connectée, une maman branchée, une cinéphile ou que vous pensiez à un cadeau moins personnel qui impactera toute la famille, vous pourriez y trouver votre coup de cœur.

LES IDEES CADEAUX FÊTE DES MERES SAMSUNG

Galaxy S24 et Z Fold 5 : jusqu’à 300 € remboursés + Galaxy Watch 6 Classic offerte

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Samsung rembourse 100 € pour l’achat du Galaxy S24 Ultra ou du Galaxy S24+. La marque vous offre en plus une Galaxy Watch 6 Classic de 43 mm d'une valeur de 449 €. L'article s'ajoute automatiquement au panier.

Si vous préférez le Galaxy S24 qui est le modèle haut de gamme le moins cher de Samsung, ce dernier vous offre 100 € de bonus reprise en plus d'un remboursement de 100 €. Le smartphone revient au final à 699 € au lieu de 899 €.

Une offre similaire est valable sur le Galaxy Z Flip 5 et le Z Fold 5, les smartphones pliables de la marque. C’est une idée de cadeau qui devrait faire plaisir aux mamans qui préfèrent le grand format des tablettes (Fold 5), tout en gardant la possibilité d’utiliser le modèle comme un smartphone. Samsung offre aussi une montre Galaxy Watch 6 Classic en bonus.

Et comme si cela ne suffisait pas, la marque rembourse jusqu’à 200 € en plus d'un bonus de reprise potentiel de 100 €. Le bonus de reprise s’applique systématique si vous décidez de revendre l’un de vos anciens appareils, peu importe son état.

Tablettes Samsung : jusqu’à 200 € remboursés, avec des écouteurs Buds offerts

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous avez envie d’offrir une tablette performante pour la fête des mères, Samsung rembourse jusqu’à 200 € et offre des écouteurs Galaxy Buds pour l'achat de l'un des modèles les plus avancés de son catalogue : la Galaxy Tab S9, la Tab S9+ ou la Tab S9 Ultra.

Mais si vous préférez les options économiques, la Galaxy Tab S9 FE fait l’objet d’une ODR de 100 € qui fait passer son prix à 429 € au lieu de 529 € après remboursement.

Enfin, la tablette d’entrée de gamme, la Galaxy Tab A9 est proposée à partir de 189 €, avec sa protection Book Cover offerte.

50 € remboursés sur les Galaxy Buds 2 Pro

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Ils font partie des écouteurs sans fil les plus appréciés du marché. Les Galaxy Buds 2 Pro sont aussi en promotion chez Samsung à l'occasion de la fête des mères. Grâce à une ODR de 50 €, leur prix passe de 199 € à 149 €. Ces écouteurs à réduction de bruit active jouent dans la même catégorie que les Apple AirPods 2 Pro et les Sony WF-1000XM5 qui coûtent plus cher.

Jusqu’à 600 € de réduction sur les aspirateurs, lave-linges et réfrigérateurs

LES BONS PLANS ASPIRATEURS SAMSUNG

LES BONS PLANS LAVE-LINGES SAMSUNG

LES BONS PLANS REFRIGERATEURS SAMSUNG

Les aspirateurs-balais ou robots de Samsung font l’objet d’une réduction immédiate allant jusqu’à 100 € ainsi que d’une offre de remboursement jusqu’à 100 € selon le modèle choisi. Le populaire Jet 60 Turbo s’affiche ainsi à 249 € au lieu de 349 € grâce à une remise immédiate de 100 €.

Une offre similaire est également proposée sur les lave-linges et réfrigérateurs qui bénéficient d’une remise immédiate allant jusqu’à 200 € et d’une offre de remboursement dont le montant monte jusqu’à 400 € en fonction du modèle choisi.