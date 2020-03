Casque Sony WH 1000XM3 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le Sony WH 1000XM3 est l’un des meilleurs casques sans fil Bluetooth disponibles en 2020. Il s’est établi comme l’une des références, s’appuyant sur des atouts majeurs tels qu’une excellente qualité audio, une réduction de bruit active des plus efficaces, le tout pour un excellent rapport qualité-prix. Où acheter le Sony 1000XM3 en 2020 ? Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons prix du net.

Peu de casques sans fil sont aussi complets que le Sony WH-1000XM3. C’est une référence sur le marché des casques à réduction de bruit active au même titre que le Bose Headphones 700 ANC à qui il n’a absolument rien à envier en dehors de la connexion Blutetooth multipoint. Le casque de Sony brille par sa qualité sonore inégalée, sa réduction de bruit active de premier plan, son design accrocheur, ses fonctionnalités avancées, mais aussi par son confort.

Acheter le casque Sony WH-1000XM3 pas cher : les meilleurs prix

Pour un casque premium avec fonction anti-bruit, le Sony WH 1000XM3 est proposé à un excellent prix comparativement aux offres de la concurrence. On le retrouve chez la plupart des marchands au prix standard de 279 €, mais il est possible avec des bons plans périodiques de l’avoir encore moins cher. Le meilleur prix actuel est à retrouver du côté de Rakuten où le retrouve à 199 €.

Pourquoi le Sony WH 1000XM3 est un excellent casque Bluetooth ?

En plus de bénéficier des fruits de tout le savoir-faire de Sony en matière de traitement audio, le WH 1000XM3 séduit par son design qui le démarque de la concurrence. Il est disponible en deux coloris : le noir et l’argent. La finition est également soignée et le casque est conçu pour se porter confortablement avec une bonne fixation inhérente à son type circum-aural.

Grâce à son processeur QN1 et ses 2 micros, le casque offre la meilleure réduction de bruit sur le marché. Cette dernière est intelligente et s’adapte automatiquement en fonction de votre environnement. Par exemple, il isole le bruit dans les transports tout en vous laissant entendre les annonces diffusées dans les gares ou les aéroports. Le casque bénéficie du support des codecs LDAC, AptX et AptX HD.

Enfin, vous bénéficiez d’un support Google Assistant pour le contrôle vocal et d’une autonomie allant jusqu’à de 38 heures d’écoute. L’oreillette droite est couverte de boutons tactiles pour le contrôle de vos morceaux de musique, la prise d’appel et l’accès à l’assistant vocal. Il se recharge via un port USB-C. En cas de panne d’autonomie, 10 minutes suffisent pour bénéficier de pas moins de 5 heures de musique.

