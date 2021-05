Realme 8 5G officiel : photo 48 MP, écran 90 Hz, batterie 5000 mAh, à partir de 229 €

Comme prévu Realme a levé le voile sur un nouveau smartphone ce matin. Il s’agit du Realme 8 5G, la déclinaison 5G du Realme 8 qui avait été très légèrement dévoilée le 20 avril 2021. Le smartphone est d’ores et déjà disponible à un prix démarrant à 229 euros hors promotion. Realme en profite également pour présenter de nouveaux écouteurs : les Realme Buds Q2.

Le 20 avril dernier, nous rapportions dans nos colonnes l'officialisation du Realme 8. Il s’agit du moins cher des smartphones de la marque. Lancé à 199 euros dans sa version la plus abordable, le Realme 8 est un concurrent direct du Redmi Note 10 Pro. Un smartphone que nous avons testé à son lancement et qui offre une expérience complète pour un prix modeste : 199 euros. Retrouvez dans nos colonnes le test complet du Realme 8 et en fin de cet article notre test vidéo complet.

Lors de son officialisation, Realme a indiqué qu’un autre smartphone serait lancé quelques semaines après. Sans faire de secret, la marque dévoilait déjà son identité : le Realme 8 5G, tout simplement. Un concurrent pour le Oppo A54 5G que nous vous avons présenté en avril (avec le A94 5G et le A74 5G). Aujourd’hui, Realme annonce donc l’arrivée du smartphone en France, avec tous les détails de la fiche technique et le prix de vente.

Un smartphone 5G vendu à partir de 229 euros

Un prix qui se veut agressif, puisque le Realme 8 5G sera proposé à partir de 229 euros hors promotion ou subvention. Soit le prix du Oppo A54 5G. À ce prix, vous obtenez la version 4+64 Go du smartphone, laquelle est proposée en exclusivité chez Amazon. Notez qu’une campagne de promotion sera organisée la semaine prochaine où 30 euros seront remboursés sur l’achat du mobile, ramenant son prix à 199 euros.

Une autre version du smartphone sera proposée chez la Fnac. Elle dispose de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Cette version sera vendue à 259 euros. Soit une trentaine d’euros supplémentaires seulement pour double le stockage et la RAM. Une campagne de promotion sera également organisée avec un remboursement de 30 euros sur l’achat du mobile. Ce sont donc des prix très intéressants pour bénéficier d’un smartphone 5G.

Écran 90 Hz Full HD+, triple capteur photo, capteur selfie 16 MP

Quel est le reste de la fiche technique ? Rappelons tout d’abord les quelques informations officialisées précédemment : SoC MediaTek Dimensity 700 avec modem 5G intégré bien sûr, batterie 5000 mAh, écran avec taux de rafraichissement 90 Hz, capteur photo principal 48 mégapixels. Complétons cette fiche technique. Tout d’abord, l’écran mesure 6,5 pouces. Sa définition est Full HD+. Sa fréquence d’échantillonnage est de 180 Hz. Et son rétroéclairage est LCD.

Côté photo, nous retrouvons deux capteurs 2 mégapixels à l’arrière (pour la macro et le calcul des distances) pour accompagner le capteur 48 mégapixels. À l’avant le capteur selfie est un modèle 16 mégapixels. Un lecteur d’empreinte est présent sur la tranche de droite. Et la batterie est compatible charge rapide 18 watts. Enfin, le Realme 8 5G profite d’Android 11 servant de base à RealmeUI 2.0. Le tout est rangé dans une coque en polycarbonate.

Realme Buds Q2 : des écouteurs TWS pratiques et pas chers

Le Realme 8 5G est donc officiellement lancé en France. Il est accompagné par une nouvelle paire d’écouteurs : les Realme Buds Q2. Ce sont des écouteurs intra-auriculaires TWS avec une surface tactile circulaire sur chacun. La réduction de bruit est passive en écoute musicale et active pendant les appels. Plusieurs micros sont intégrés dans chaque écouteur pour assurer cela. Les écouteurs sont en outre compatibles IPX4 (protection contre les faibles projections d'eau). La connexion avec le smartphone s'effectue avec une connexion Bluetooth 5.0 (faible latence, portée de 10 mètres).

La batterie intégrée est de 40 mAh. Cela offre une autonomie de 5 heures en continu en écoute musicale et de 3 heures en conversation. La batterie de la boite de chargement est de 400 mAh. Celle-ci se recharge avec un port microUSB (un port qui se fait de plus en plus rare en téléphonie). L’ensemble offre, selon Realme, une autonomie de 20 heures en lecture musicale. Le prix de ces écouteurs est de 30 euros. Mais une opération promotionnelle sera organisée sur le site de Realme pour baisser ce prix de 5 euros.