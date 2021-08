Galaxy Z Flip 3 officiels : Samsung dévoile son nouveau smartphone à clapet à 1059€

Après des mois de fuites et de rumeurs, le Galaxy Z Flip 3 se dévoile enfin officiellement. Au cours de l’événement Unpacked, Samsung a révélé sa fiche technique et son design dans le moindre détail. Voici donc la nouvelle génération de smartphones à clapet de la firme coréenne.

En 2019, Samsung est revenu aux origines du smartphone moderne en lançant le Galaxy Z Fold. Premier smartphone pliable à connaître un véritable succès, il a amené la firme coréenne à diversifier sa proposition avec le Galaxy Z Flip. Aujourd’hui, en marge de l’événement Unpacked, il est temps de découvrir les derniers-nés de la collection : le Galaxy Z Flip 3.

Le smartphone à clapet a été au cœur de multiples rumeurs au cours des derniers mois, révélant aussi bien les détails de sa fiche technique que son design dans les moindres recoins. Lesquelles ont dit vrai ? Lesquelles se sont trompées ? Combien coûte le Galaxy Z Flip 3 ? Voici toutes les réponses que vous attendiez.

Le Galaxy Z Flip 3, une véritable amélioration de son prédécesseur

Commençons donc par la fiche technique. Le Galaxy Flip 3 est indéniablement un smartphone puissant, grâce à son processeur Snapdragon 888, le meilleur du marché. Ce SoC lui permet d’être compatible avec la 5 G, un réel atout alors que le standard tend à se démocratiser. Ce dernier s’accompagne de 8 Go de RAM, performance similaire au premier modèle. Le tout est alimenté par une batterie 3300 mAh qui promet de nombreuses heures d’autonomie.

Le Galaxy Z Flip 3 dispose d’un écran principal AMOLED de 6,7 ‘‘, d’une résolution de 2640 x 1080 pixels. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Samsung a largement amélioré sa résistance, jusqu’à 80 % de plus que son prédécesseur selon le constructeur. Autre upgrade importante : le smartphone profite d’une certification IPX8, ce qui en fait le premier pliable résistant à l’eau. Enfin, il permet de combiner les cartes SIM et eSIM. Seul manquement à l’appel : il n’y aura pas de chargeur dans la boîte.

N’oublions pas la photo, autre point fort des téléphones Samsung. Pour les selfies, les utilisateurs se serviront d’un capteur frontal 10 MP. De l’autre côté, ils retrouveront un capteur ultra grand-angle de 12 MP, ainsi qu’un capteur grand-angle de 12 MP également. Tout comme l’écran, ils sont protégés par le verre Gorilla qui leur assure une résistance optimale. Par ailleurs, l'indice de réparabilité global du smartphone est de 7,6.

Un design audacieux pour un plus grand écran secondaire

Là encore, les nombreuses fuites n’ont laissé que très peu de place au doute quant au design du Galaxy Z Flip 3. Samsung a modifié quelques éléments pour adoucir le trait du smartphone, comme des coins plus arrondis que la précédente version et un réel travail sur les reflets de la coque. Le tout donne un aspect très agréable en main, à la fois fin en mode ouvert et compact une fois plié. La grande nouveauté est la présence d’une large bande noire à l’arrière du smartphone, qui accueille à la fois les deux capteurs photo et l’écran secondaire. Cette dernière est brillante, tandis que le reste de la coque aborde un ton mat.

Ce design permet à l’écran secondaire un retravail profond, avec une taille de 1,9 ” soit quatre fois plus grand que l’ancien. Il devient ainsi un véritable outil du quotidien. Par défaut, il affiche l’heure. En swipant à droite, il donne un coup d’œil sur les dernières notifications, qu’il est possible d’afficher en détail. En swipant vers la gauche, il montre les widgets en cours d’utilisation, comme Spotify. Un bouton « Ouvrir l’application » permet d’accéder directement à la source de la notification dès l’ouverture de l’écran. Enfin, l’utilisateur pourra personnaliser à souhait l’écran en modifiant l’arrière-plan, l’apparence de l’horloge, etc.

Le Galaxy Z Flip 3 est disponible en quatre coloris : Phantom Black, vert, lavande et crème. Trois autres couleurs sont disponibles exclusivement sur le site de Samsung, à savoir rose, blanc, gris. Bonne nouvelle : la firme coréenne a bel et bien baissé le prix du smartphone, et pas qu’un peu. Ce dernier est commercialisé à 1059 € pour sa version 128 Go et 1109 € pour sa version 256 Go.