Black Friday PC portables : les meilleures offres à ne pas manquer

Acheter un PC portable représente un budget assez conséquent. Heureusement, durant le Black Friday, les prix chutent et vous pouvez acheter votre ordinateur moins cher. Découvrez notre sélection des meilleurs PC portables et accessoires à prix réduit pour le Black Friday.

Black Friday PC portable : voici notre sélection des meilleures promotions

Vous cherchez un nouveau PC portable pour du gaming ou de la bureautique ? Vous êtes au bon endroit. Nous avons fait une sélection des meilleurs bons plans du Black Friday pour vous aider à choisir le modèle qui correspond le mieux à votre budget.

Le top des offres du Black Friday sur les PC portables

Le top des offres du Black Friday sur les accessoires et périphériques informatiques

Cette année, le Black Friday se tient le 24 novembre. Et bonne nouvelle, l’évènement ne se limite pas à 24h ! Vous pouvez actuellement profiter des nombreuses promotions sur les produits high-tech. Notre sélection regroupe des PC portables pour tous les budgets et toutes les utilisations. Que vous cherchiez un ordinateur pour de la bureautique, du loisir, pour étudier, ou pour du gaming, découvrez les meilleurs modèles à prix réduit.

Le PC Portable Gamer HP Victus 16-r0024nf passe à seulement 899,99€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Vous cherchez un bon PC gamer pas cher ? Ce bon plan est fait pour vous ! Le HP Victus 16-r0024nf est habituellement en vente à 1299,99 €. Avec le Black Friday, son prix a chuté à 999,99 €. Et bonne nouvelle, Cdiscount descend encore plus son prix en l’affichant à seulement 899,99 €.

Le Victus 16-r0024nf dispose d’une configuration très intéressante. Il est ainsi doté d’un processeur Intel Core i5-13500H de 13ème génération couplé à une carte graphique GeForce RTX 4060, le tout épaulé par 16 Go de RAM DDR5 et un stockage SSD NVMe de 512 Go. La dalle de 16,1 pouces profite d’une résolution FHD de 1920 x 1080 pixels et d’un taux de rafraichissement de 144 Hz. Au final, ce PC portable est autant adapté pour les gamers que pour le divertissement et la bureautique.

Pack Lenovo Pack Ideapad 3 + sacoche et souris à 429,00€ au lieu de 699,00€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le Lenovo Ideapad 3 15ITL6 est actuellement proposé en pack avec une sacoche de protection et une souris à seulement 479 € (ou 429 € avec le bonus de reprise). Ce PC portable de 15,6 pouces FHD (1920 x 1080 pixels) est doté de bords ultrafins sur les quatre côtés, vous offrant ainsi une expérience visuelle améliorée. Il est équipé d’un processeur Intel Core i5-1135G7 de 11ème génération cadencé à 2,5 GHz épaulé par 8 Go de RAM DDR4 et un disque dur SSD de 512 Go. C’est un ordinateur polyvalent aux performances très correctes. Vous pouvez ainsi l’utiliser aussi bien pour le divertissement que pour de la bureautique.

Au niveau des connectivités, ce modèle s’avère sans défaut puisqu’il est doté d’un port HDMI, des ports USB (2 x Type-A et 1 x Type-C), d’une prise casque-micro et d’un lecteur de carte SD. Durant le Black Friday, Boulanger propose le pack avec le PC portable Lenovo Ideapad 3 15ITL6 accompagné d’une souris et d’une sacoche à seulement 479€ au lieu de 699€. Grâce au même bonus de reprise, vous pouvez bénéficier 50 € de réduction supplémentaire, ce qui vous permet d’acheter le PC portable au prix de 429€.

SteelSeries Apex Pro Mini chute à 154,99€ au lieu de 259,99€

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L’Apex Pro Mini de SteelSeries est un clavier sans fil pour gamers. Avec son design compact qui ne fait que 60% de la taille standard d’un clavier, il est facile à transporter pour que vous l’ayez tout le temps à portée de main. Vous avez la possibilité de régler la distance d'activation de vos frappes de 0,1 mm à 4 mm pour ainsi privilégier une frappe courte et rapide, ou, à l’inverse, un actionnement plus lourd pour une saisie plus précise.

Par ailleurs, l’Apex Pro Mini de SteelSeries dispose d’un éclairage RVB entièrement personnalisable. Grâce aux touches d’action 2-en-1, vous pouvez programmer deux actions différentes sur une même touche en fonction de la pression exercée. Lors d’une session de jeu, si vous souhaitez marcher, vous pouvez appuyer légèrement sur une touche. Pour courir, il vous suffira d’appuyer plus fermement sur la même touche.