Rue du Commerce : belles réductions à saisir sur les PC portables et cartes graphiques

Pour ceux qui cherchent à s'équiper d'une nouvelle carte graphique ou d'un PC portable gamer / bureautique, Rue du Commerce vient de lancer une vague de promotion sur une sélection de modèles.

Très actif sur le rayon informatique, Rue du Commerce vient de lancer une nouvelle campagne promotionnelle. Pour les joueurs qui souhaitent mettre à jour leur configuration, l'enseigne propose des modèles de cartes graphiques au meilleur prix du web.

Ceux qui sont plutôt portés vers la mobilité y trouveront aussi plusieurs PC portables gaming ou bureautique en promotion. C'est notamment le cas de la gamme des Galaxy Book 4 dont différents modèles voient leur prix baisser de plusieurs centaines d'euros.

Les PC portables en promo sur Rue du Commerce

PLUS D'OFFRES SUR LES PC PORTABLES

Les cartes graphiques

AMD Radeon RX 7700 XT 12 GB Sapphire Pulse (1440p) à 429 €

GIGABYTE GeForce RTX 4060 EAGLE OC 8G (1080p) à 339 €

GIGABYTE Radeon RX 7800 XT GAMING OC 16G à 549 €

VOIR TOUTES LES PROMOS SUR LES CARTES GRAPHIQUES

Si vous recherchez un ordinateur portable pour le travail ou le divertissement, le Lenovo IdeaPad 1 à 529 € est un bon modèle avec son processeur Ryzen 5 et ses 16 Go de RAM. On regrette juste les 256 Go de stockage SSD qui sont un peu justes, mais rien ne vous empêche d'y mettre un SSD plus spacieux.

Sur le même segment, il y a l'Asus Vivobook Go OLED à 549 €. Il dispose aussi d'un Ryzen 5 (7520U) et d'une capacité de stockage SSD de 512 Go. La quantité de RAM est de 8 Go.

Si vous recherchez un modèle gaming, le HP Victus 16 avec RTX 4060 offre le meilleur rapport performances-prix de cette sélection. Il fait l'objet d'une réduction de 700 € qui la fait passer à 899 €. Et si vous préférez le modèle avec RTX 4070, il est à 1199 € au lieu de 1599 €. Avec la RTX 4060, vous disposez d'une carte graphique futur-proof aussi bien en Full HD qu'en 1440p.

Mais si vous ne visez que le Full HD, le MSI Katana 15 à 1029 € et le Gigabyte Aorus 7 à 1049 € sont aussi de bon PC portables gamer. Ils sont tous deux équipés d'une RTX 4060 pour la partie graphique.

Enfin, on termine sur les Galaxy Book de Samsung qui font partie des meilleurs ultrabooks du marché. Ils font l'objet de réductions de plusieurs centaines d'euros grâce à des remises immédiates associées à des offres de remboursement.