Vite, l’écran gaming Samsung Odyssey G5 de 27″ est à son prix le plus bas pour le Black Friday !

Il est encore temps de profiter des promotions du Black Friday. Vous cherchez un écran pour PC gamer ? Carrefour propose actuellement le Samsung Odyssey G5 de 27 pouces à seulement 194,99€ au lieu de 299,99 € C’est on prix le plus bas jamais enregistré.

Le Black Friday se poursuit jusqu’à lundi avec le Cyber Monday. Durant cette courte période qui survient juste avant les fêtes de fin d’année, vous pouvez acheter vos produits high-tech à prix réduit. C’est le moment idéal pour acheter vos équipements et accessoires pour PC se vous ruiner. L’écran incurvé Samsung Odyssey G5 est ainsi affiché à 194,99 € au lieu de 299,99 € chez Carrefour et Rakuten. C’est un excellent prix pour ce moniteur performant adapté pour le gaming.

Au niveau des caractéristiques, le Samsung Odyssey G5 dispose d’une dalle VA incurvée de 27 pouces. La courbure de 1000R vous assure une expérience de jeu plus immersive. Les images sont contrastées, avec des noirs plus précis et des couleurs riches. L’écran au format 16/9 profite d’une définition WQHD de 2560 x 1440 pixels et d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Avec la technologie HDR10 et l'AMD FreeSync Premium, le rendu est fluide, les lags et les flous sont réduits. Le temps de réponse de n’est que de 1 ms (MPRT). Au niveau des connectiques, on retrouve un port HDMI 2.0, un port DisplayPort 1.2 ainsi qu’une sortie audio.

