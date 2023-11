Grosse baisse de prix sur ce PC Gaming Asus pour le Black Friday !

Le Black Friday chez Rue du Commerce offre une occasion en or de s'équiper du puissant PC Asus TUF GAMING A17-TUF707XI-HX056, alliant performance remarquable et prix avantageux, avec une réduction de 21%. On vous dit tout sur l’offre ci-dessous.

Rue du Commerce met les petits plats dans les grands pour le Black Friday et propose une offre exceptionnelle sur le PC Asus TUF GAMING A17-TUF707XI-HX056. Pendant encore quelques jours, vous pouvez en effet bénéficier de 21% de réduction sur ce modèle robuste à 1499,99€ au lieu de 1899,99€, une aubaine pour ceux qui cherchent un ordinateur gaming de qualité sans se ruiner.

Le PC Asus TUF GAMING A17 : un géant de performances

Le PC Asus TUF GAMING A17 est une bête de puissance qui ravira les gamers et les professionnels. Doté d'un processeur AMD Ryzen 9 7940H, il assure une performance fluide même dans les tâches les plus exigeantes. Son écran de 17.3 pouces, avec une résolution Full HD 144htz, offre des visuels nets et immersifs, idéal pour le gaming et le multitasking.

En prime, la combinaison d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 avec un TGP de 140w et de 16 GB de mémoire RAM garantit une expérience de jeu exceptionnelle, avec des graphismes détaillés et une fluidité sans faille. Le stockage SSD de 512 GB assure un démarrage rapide des applications et des jeux, tandis que la durabilité et la fiabilité sont les maîtres-mots de ce modèle, conformément à la réputation de la gamme TUF d'Asus.

Ce PC équipé de la technologie NVIDIA® Advanced Optimus, peut automatiquement acheminer les images du GPU indépendant directement vers l'écran en utilisant un switch MUX, en contournant la carte graphique intégrée. Ce cheminement améliore les performances de 5 à 10 % par rapport aux machines dépourvues de switch MUX, ce qui vous garantit une expérience de jeu absolument optimale, le tout sans avoir besoin de toucher un seul bouton. Cette commutation automatique préserve également l'autonomie de la batterie de votre machine, car elle peut passer dynamiquement du GPU indépendant à haute puissance au GPU intégré à faible puissance. Peu importe ce que vous faites, votre machine passe au mode le plus optimisé sans que vous ayez à lever le petit doigt.

Un mot aussi sur le châssis, le TUF Gaming F17 est équipé d’une paire de ventilateurs Arc Flow™ à 84 pales pour gérer le processeur haute puissance. Ce nouveau design améliore ainsi les performances de refroidissement tout en réduisant le niveau de bruit. Associé à 4 évents d'échappement et 5 caloducs dédiés, le TUF Gaming F17 2023 garde son sang-froid, même dans les jeux les plus exigeants.

Et enfin, quelle que soit votre configuration, le TUF Gaming F17 vous permettra de rester connecté. Un port HDMI 2.1 dédié est complété par un double USB Type-C avec prise en charge DisplayPort, ainsi que par la puissance et la polyvalence du Thunderbolt™ 4. Le Wi-Fi 6 (802.11ax) fournit des connexions rapides et fiables pour que vous restiez productif en tout lieux à partir du moment où une connexion sans fil est disponible. Vous pouvez également vous connecter directement via l'Ethernet gigabit intégré

Le Black Friday chez Rue du Commerce : les produits Asus à prix mini

Rue du Commerce célèbre le Black Friday avec une gamme impressionnante de produits Asus à prix réduits. Connue pour sa qualité et sa fiabilité, Asus propose des ordinateurs et des accessoires qui répondent aux besoins des gamers, des professionnels et des utilisateurs quotidiens. Ces réductions rendent l'excellence d'Asus plus accessible, offrant l'opportunité de s'équiper avec du matériel de pointe à des prix compétitifs.

En conclusion, le Black Friday chez Rue du Commerce est une occasion à ne pas manquer pour ceux qui visent l'excellence en matière de gaming et de performances informatiques. La remise de 21% sur le PC Asus TUF GAMING A17-TUF707XI-HX056 est un exemple frappant des économies réalisables, tout en garantissant l'accès à un matériel de haute qualité. Cet événement est une invitation à saisir les meilleures offres sur une gamme variée de produits Asus, reconnus pour leur fiabilité et leurs performances supérieures.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Rue du Commerce.