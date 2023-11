Black Friday Apple : sélection des meilleures offres à ne pas manquer

Les offres du Black Friday sont là ! Profitez des promotions pour faire vos achats à prix réduit. Les produits Apple sont ainsi moins chers. Si vous voulez un iPhone, des AirPods, une Apple Watch, un MacBook ou un iPad, vous êtes au bon endroit. Découvrez notre sélection des meilleures offres Apple pour le Black Friday.

Black Friday Apple : voici les meilleures promotions

Le Black Friday 2023 est prévu ce vendredi 24 novembre mais une semaine avant l’évènement, de nombreuses enseignes affichent des promotions pour la Black Friday Week. Les smartphones, tablettes, ordinateurs, montre connectées, enceintes et autres équipements high-tech se retrouvent ainsi à un bon prix. Les produits Apple n’y échappent pas. Voici notre sélection des meilleures offres sur les iPhone, AirPods, Apple Watch, MacBook et iPad à l’occasion du Black Friday.

La marque à la pomme n’est pas particulièrement connue pour ses prix bas, bien au contraire. Elle a décidé de miser sur le segment Premium en combinant le design à la performance. Généralement plus plus chers que la concurrence, les produits Apple se retrouvent à prix réduit durant le Black Friday. Vous souhaitez acheter un iPhone pour vous faire plaisir ou pour l’offrir sous le sapin ? Vous réfléchissez à changer d’ordinateur pour acheter un Macbook Air ou Pro ? Vous voulez de bons écouteurs pour mieux apprécier votre musique ou vos podcasts ? C’est le bon moment pour acheter votre iPhone, vos AirPods, votre Apple Watch, votre MacBook ou votre iPad à un meilleur prix.

L’iPhone 15 Pro Max est moins cher pour le Black Friday

La famille des iPhone s’est élargie avec la série des iPhone 15 dévoilée il y a quelques semaines seulement. L’iPhone 15 Pro Max, dernier fleuron des smartphones d’Apple est en promotion pour le Black Friday sur Rakuten. Habituellement en vente à 1479 €, il se retrouve à seulement 1329,99 € au lieu de 1479 € dans sa version de 256 Go. Au niveau des caractéristiques, l’iPhone 15 Pro Max est un smartphone haut de gamme. Il embarque la toute nouvelle puce Apple A17 Pro qui est ultra puissante.

Conçu à l’aide d’un alliage de titane, le smartphone dispose d’un port de charge USB-C et d’un bouton Action qui permet de lancer des raccourcis. Par ailleurs, l’iPhone 15 Pro Max dispose d’un écran Super Retina XDR 6,7 pouces qui profite d'une résolution de de 2796 x 1290 pixels et d'un taux de rafraichissement adaptatif de 1 Hz à 120 Hz. Côté photo, ce modèle n’a rien à envier à la concurrence puisqu’il dispose d’un capteur principal 48 MP à f/1.8, d’un Ultra grand angle 12 MP à f/2.2 et d’un Zoom 12 MP avec le zoom optique 5x et numérique 25x. Le capteur LiDAR est bien évidemment toujours présent. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'iPhone 15 Pro Max.

L’AirPods Pro 2 passe de 235 € au lieu de 299 €

La nouvelle génération d’AirPods Pro 2 est dotée de la puce H2, plus puissante et économe en énergie. Grâce à l’audio spatial et à la réduction active du bruit, l’expérience sonore est ainsi plus immersive. La certification IPX4 vous offre la possibilité d’utiliser vos écouteurs en extérieur, même par temps de pluie car ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration. Côté autonomie, ces écouteurs sans fil disposent de 6 heures d’écoute. Avec le boîtier de charge, vous obtenez 24 heures supplémentaires.

iPad 9ème génération à 339,99 € au lieu de 439 €

Sorti en 2021, l’iPad de 9e génération est aujourd’hui encore une excellente alternative. Il est doté d’un écran Retina de 10,2 pouces (2 160 x 1 620 pixels) et d’une puce A13. C'est le seul iPad à avoir conservé son design ancien avec de larges bords et son capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton principal. Côté photo, on retrouve 2 capteurs différents : un à l’arrière qui fait 8 MP et un autre à l’avant qui a considérablement été amélioré en passant à 12 MP en ultra grand-angle. La batterie vous offre une autonomie pouvant atteindre les 10 heures d’utilisation au maximum. Durant le Black Friday, le prix de l'iPad 9 chute à seulement 339,99 €.

Quelles enseignes participent au Black Friday ?

Le Black Friday est devenu un rendez-vous incontournable de l'automne. Comme chaque année, de nombreux sites de e-commercent affichent de belles promotions pendant cette courte période. C'est par exemple le cas de Boulanger, Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce ou encore la Fnac et Darty. Ne tardez pas, les stocks fondent comme neige au soleil. Si vous avez prévu d'acheter des produits high-tech, c'est le bon moment pour le faire moins cher !

