Un bon plan Auchan vous permet de réaliser de sacrées économies sur l'achat de la Galaxy Tab S9 Ultra ! Durant quelques jours, la puissante tablette Samsung fait l'objet d'une réduction globale de 650 euros.

Jusqu'au mardi 16 avril 2024, le site e-commerce de l'enseigne Auchan vous donne la possibilité de faire de belles optimisations sur l'acquisition d'une tablette Samsung. Disponible dans sa version 256 Go, la Galaxy Tab S9 Ultra est au prix de revient de 699 euros au lieu de 1349 euros.

La réduction totale de 650 euros s'effectue par l'intermédiaire d'une remise fidélité de 200 euros pour les possesseurs de la carte Auchan, d'une offre de remboursement de 200 euros de la part de Samsung (voir conditions) et d'un bonus de reprise de 250 euros à valoir sur une ancienne tablette. À propos du bonus de reprise, celui-ci est valable en magasin Auchan.

Dévoilée en même temps que les Galaxy Tab S9, S9+ au cours de l'été 2023, la Galaxy Tab S9 Ultra de Samsung est une tablette équipée d'un écran AMOLED de 14,6 pouces avec une définition de 2960 x 1848 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. L'appareil lié au deal Auchan est aussi doté d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 11 200 mAh compatible avec la charge rapide à 45W, d'une caméra frontale de 12 MP et du système d'exploitation Android 13 associé à une surcouche One UI 5.1.1.

Du côté de la connectivité, la norme Wi-Fi 6E, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le NFC, le GPS et la prise jack sont notamment de la partie. Pour terminer, la tablette de la marque coréenne est fournie avec un stylet S-Pen.