Très abordable, ce VPN est votre parfait allié pour le streaming

Les utilisateurs sont de plus en plus exigeants envers les VPN qui doivent respecter plusieurs critères de choix. Le coût en fait évidemment partie, tout comme la qualité des débits et la capacité à débloquer les catalogues étrangers des plateformes de streaming.

La compétition sur le marché des VPN est très rude et ne cesse de grandir au fil des années. Il existe de nombreuses options gratuites, mais elles sont peu recommandables pour des raisons qui coulent de source. De nombreux utilisateurs se tournent ainsi vers les VPN payants pour éviter les problèmes de vie privée, la piètre qualité de service ou encore l’affichage de publicités intempestives.

Et parce que le coût des abonnements peut être dissuasif, les VPN les moins chers ont logiquement la cote. Mais il y a un piège à éviter : celui de tomber dans le panneau des services peu crédibles. Au nombre des VPN de confiance que nous avons testés, PureVPN est le plus accessible.

Il est possible de s’abonner dès 1,92 € par mois. Sous la barre des 2 € mensuels, il n’existe pas beaucoup de VPN crédibles. Vous pouvez le constater en jetant un coup d’œil sur notre comparatif des VPN les moins chers du marché. Pour profiter de ce tarif chez PureVPN, il faut choisir la formule standard avec un abonnement sur 2 ans. Cette formule donne systématiquement droit à 2 mois gratuits.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Netflix, Amazon Prime Video… : PureVPN débloque les catalogues étrangers

En plus des avantages classiques des VPN, les utilisateurs leur demandent accessoirement d'autres fonctionnalités pratiques. C’est le cas de l’accès aux catalogues étrangers des services de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. C’est un chemin qu’empruntent généralement ceux qui souhaitent échapper aux contraintes de la chronologie des médias en France.

Dans cette catégorie, PureVPN est aussi l’un des VPN les plus efficaces. Il permet notamment de se connecter depuis les États-Unis et d’accéder au catalogue US de Netflix. Vous n’êtes pas sans savoir que de nombreux VPN échouent dans cette tâche. PureVPN permet même de contourner les restrictions géolocalisées d’Amazon Prime Video, là où plusieurs autres échouent.

Enfin, le service offre un délai de rétraction de 30 jours qui permet aux utilisateurs de le tester pendant un mois. Cette période leur laisse le temps d’annuler l’abonnement à souhait et de se faire intégralement rembourser. Vous pouvez consulter notre test de PureVPN qui analyse la solution de fond en comble.