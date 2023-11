La Fnac et Darty lancent leur Black Friday : les meilleures offres sont ici

Fnac et Darty prennent part au Black Friday 2023 et proposent une série d'offres intéressantes sur de nombreux articles. Vous découvrirez ici toutes les offres immanquables sur les produits high-tech.

Ça y est, nous sommes de plain-pied dans le Black Friday 2023. Et comme d'habitude, la Fnac et Darty ne restent pas en marge de cette grande foire aux promos. Après Amazon, Boulanger ou encore Xiaomi, on vous propose ici un récapitulatif des meilleures offres sur les deux sites du groupe après avoir passé en revue une grande qualité de données.

Les meilleures offres Fnac Darty du Black Friday

Fnac Darty : le programme du Black Friday

Comme toutes les autres enseignes, Fnac et Darty lancent leur Black Friday une semaine avant le jour J. La Black Friday Week se poursuivra jusqu'au week-end du 24 novembre 2023. Toutes les offres sont donc valables jusqu'à la fin de l'opération, dans la limite des stocks disponibles.

Si vous avez un coup de cœur, n'hésitez donc pas à saisir l'occasion. Il se pourrait que l'offre ne soit plus disponible dans les prochains jours. Et si vous avez envie de découvrir encore plus de bons plans, n'hésitez pas à faire un tour sur notre rubrique destinée aux meilleurs bons plans du Black Friday.

Asus Rog Ally à 599 €

La console concurrente de la Nintendo Switch est moins chère à l'occasion du Black Friday. Elle est disponible dès 599 € chez Fnac Darty Pour rappel, elle avait été lancée à 799 € dans sa version la plus puissante (Z1 Extreme). Cette dernière est par contre proposée à 699 € au lieu de 799 € dans le cadre du Black Friday.

La version Z1 quant à elle est à 599 € au lieu de 699 €. Dans les deux cas, c'est une belle réduction sachant que les deux consoles ont été lancées tout récemment. Si vous recherchez le max de puissance pour vos jeux en déplacement, nous vous recommandons la version Z1 Extreme.

L'une des meilleures TV NEO QLED de Samsung à 1099 €

La TV Samsung QN90C est la deuxième meilleure TV Neo QLED de 2023 chez le constructeur. C'est un modèle haut de gamme avec des images et un rendu sonore de qualité. Les TV de cette gamme utilisent un rétroéclairage Mini LED et sont ainsi proches des TV OLED en termes de contraste. C'est dire que ces modèles prennent un peu du meilleur des deux mondes.

Luminosité, contraste, couleurs, angles de vision, la QN90C ne fait dans de l'à peu près dans aucun domaine. La version de 55 pouces perd 500 € sur son prix dans le cadre du Black Friday puisqu'elle est affichée à 1099 € au lieu de 1599 € chez Darty. Si vous recherchez une TV de qualité pour cette fin d'année, c'est un modèle que nous recommandons.

Et si vous avez un budget plus modeste, vous pouvez vous tourner vers le modèle QLED Q70C qui est à 649 € chez la Fnac dans sa version de 55 pouces. Ou alors si vos êtes un adepte de LG, l'excellente TV QNED75 dont la technologie est équivalente à celle des QLED est à seulement 499 € dans sa version de 55 pouces.