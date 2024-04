Besoin d'une carte pour étendre la mémoire de votre PC ? Profitez vite du bon plan Amazon qui vous permet de vous procurer une carte microSD SanDisk à prix réduit et avec 512 Go de stockage.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Afin d'augmenter la mémoire d'un ordinateur portable, il est toujours utile d'avoir une carte microSD avec une grosse capacité de stockage. D'ailleurs, Amazon en propose une de la marque SanDisk à un prix très attractif.

En effet, alors qu'on pouvait l'avoir à plus de 46 euros au début du mois d'avril, la carte microSDXC SanDisk Ultra incluant 512 Go de mémoire est au tarif réduit de 35,70 euros. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile.

Disponible dans un coloris rouge/gris, la version Ultra de SanDisk est une carte mémoire qui dispose de la classe 10 pour le visionnage des vidéos en Full HD, et la classe A1 pour un chargement plus rapide des applications Android. Livré avec un adaptateur SD, l'accessoire embarque des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 150 Mo/s. Idéale pour les tablettes et les smartphones tournant sous Android, les Chromebooks et les PC portables Windows, la carte mémoire de type microSDXC est résistante à l'eau, aux températures extrêmes, aux rayons X, aux aimants et aux chocs.