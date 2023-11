Black Friday : le SSD Samsung 980 Pro de 2 To compatible PS5 à prix cassé

Le Black Friday est l’occasion d’améliorer la configuration de votre ordinateur sans casser votre tirelire. Si vous êtes l’heureux possesseur d’une PS5, ce disque dur SSD pourra aussi vous intéresser pour augmenter le stockage de votre console. Un disque SSD interne de 2 To de cette qualité pour moins de 110 euros, vous ne le verrez pas tous les jours !

Quand on cherche un disque dur interne NVMe PCIe 4.0, on cherche une valeur sure pour être certain de ne pas perdre ses données. On cherche aussi à avoir des vitesses de lecture et d’écriture les plus rapides possibles. Ne vous cassez pas la tête à chercher la perle rare, nous l’avons trouvée pour vous. À l’occasion du Black Friday, le SSD Samsung 980 Pro est en promotion chez Rakuten. Il est ainsi affiché ainsi à seulement 109,99 euros.

SAMSUNG 980 PRO : LE SSD IDEAL POUR PS5 ET PC

Si vous cherchez un modèle de SSD compatible avec votre PS5, le SSD Samsung 980 Pro coche toutes les cases. C'est un modèle PCIe 4.0 avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 7000 Mo/s, soit largement plus que les 5500 Mo/s demandés par Sony.

Avec son format compact M.2 2280, ce SSD peut être branché sans aucun problème sur les ordinateurs de bureau et les portables. Il offre donc une flexibilité optimale. Pour pouvoir fonctionner correctement, ce type de disque dur haute performance doit aussi offrir un contrôle thermique fiable. Avec son revêtement en nickel son étiquette de dissipateur, le 980 PRO garantit un contrôle thermique efficace et donc des performances stables. Rapide et fiable, le SSD Samsung 980 Pro peut s’utiliser sans problème pendant de nombreuses années, bien plus que son délai de garantie de 3 ans.

